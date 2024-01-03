我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

三星AI智慧手機要來了 17日加州發表 預告片搶先看

編譯葉亭均／綜合外電
三星電子宣布，17日將在加州聖荷西發表最新一代旗艦智慧手機。（取材自Youtube）
三星電子宣布，17日將在加州聖荷西發表最新一代旗艦智慧手機。（取材自Youtube）

三星電子今天宣布，17日將在加州聖荷西發表最新一代旗艦智慧手機，同時發表了一支預告短片，宣告「Galaxy AI is coming」（Galaxy AI即將來臨），代表這支外界認為是Galaxy S24的旗艦機將搭上AI智慧手機浪潮。

三星說，這次活動的主題是「Galaxy開箱2024：開創行動AI新紀元」。

在活動邀請函中，三星表示：「準備好與最新的Galaxy創新探索全面可能性的新時代，將顛覆你的既有生活、通訊與創造力。」「新的Galaxy S系列將為迄今最智慧的行動經驗設定更高的標準。」

雖然三星沒有分享產品陣容細節，但預料這場活動將發表Galaxy S24旗艦智慧手機。這場活動也將透過YouTube和三星的網頁直播。

在過往幾年，三星和同業不斷靠著改善鏡頭技術和可撓式顯示器來吸引買氣，但2024年將會是AI功能成為鎂光燈焦點的一年。

根據研調機構Counterpoint Research，預估在2027年底前，將有超過10億支內建生成式AI功能的智慧手機出貨。OpenAI的ChatGPT和Dall-E工具能夠因應使用者的要求生成文字或圖片，正站在生成式AI浪潮席捲科技界的風口浪尖，也協助輝達（Nvidia）躍居1兆美元市值企業，因為該公司提供了AI訓練加速器。

接下來要提升AI技術，就是要將生成式AI整合到手機或筆電等裝置中，正如美國晶片業者高通在過去一年所提倡的。

Counterpoint的研究員在去年12月表示：「三星和高通是領導者，因為當前所提供的產品和性能讓他們成為領先者。」「就像它在可折疊手機領域一樣，三星可能會在未來兩年內拿下約50%的市占，接下來則是小米、Vivo、榮耀和Oppo等中國品牌。」

AI 三星 高通

上一則

日本新潟市區疑被震到「噴出石油」 當地人看傻了眼

下一則

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

延伸閱讀

新的一年多地最低薪資調漲 仍難負擔矽谷生活

新的一年多地最低薪資調漲 仍難負擔矽谷生活
每月水電費 夏威夷最貴 密西西比最便宜

每月水電費 夏威夷最貴 密西西比最便宜
現代Supernal進駐佛利蒙 擬2028年推出「空中計程車」

現代Supernal進駐佛利蒙 擬2028年推出「空中計程車」
住院人數大增 聖荷西爆第3波新冠潮

住院人數大增 聖荷西爆第3波新冠潮

熱門新聞

圖為財運示意圖。(來源／ingimage)

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

2023-12-26 21:54
「我的大叔」溫暖無數人。（取自IMDb.com）

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

2023-12-28 13:22
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12
最新發表的研究顯示，自由放養的貓已經吃了2000多種動物，與許多鳥類、哺乳動物等的滅絕有關。(美聯社)

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

2023-12-27 01:03
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

2023-12-29 06:09

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區