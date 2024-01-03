三星AI智慧手機要來了 17日加州發表 預告片搶先看

三星電子宣布，17日將在加州聖荷西發表最新一代旗艦智慧手機。（取材自Youtube）

三星 電子今天宣布，17日將在加州聖荷西發表最新一代旗艦智慧手機，同時發表了一支預告短片，宣告「Galaxy AI is coming」（Galaxy AI即將來臨），代表這支外界認為是Galaxy S24的旗艦機將搭上AI智慧手機浪潮。

三星說，這次活動的主題是「Galaxy開箱2024：開創行動AI新紀元」。

在活動邀請函中，三星表示：「準備好與最新的Galaxy創新探索全面可能性的新時代，將顛覆你的既有生活、通訊與創造力。」「新的Galaxy S系列將為迄今最智慧的行動經驗設定更高的標準。」

雖然三星沒有分享產品陣容細節，但預料這場活動將發表Galaxy S24旗艦智慧手機。這場活動也將透過YouTube和三星的網頁直播。

在過往幾年，三星和同業不斷靠著改善鏡頭技術和可撓式顯示器來吸引買氣，但2024年將會是AI功能成為鎂光燈焦點的一年。

根據研調機構Counterpoint Research，預估在2027年底前，將有超過10億支內建生成式AI功能的智慧手機出貨。OpenAI的ChatGPT和Dall-E工具能夠因應使用者的要求生成文字或圖片，正站在生成式AI浪潮席捲科技界的風口浪尖，也協助輝達（Nvidia）躍居1兆美元市值企業，因為該公司提供了AI訓練加速器。

接下來要提升AI技術，就是要將生成式AI整合到手機或筆電等裝置中，正如美國晶片業者高通 在過去一年所提倡的。

Counterpoint的研究員在去年12月表示：「三星和高通是領導者，因為當前所提供的產品和性能讓他們成為領先者。」「就像它在可折疊手機領域一樣，三星可能會在未來兩年內拿下約50%的市占，接下來則是小米、Vivo、榮耀和Oppo等中國品牌。」