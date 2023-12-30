想跨年夜手機不斷電？ 7招讓iPhone更省電

有許多方法讓iPhone更省電。(取材自Unsplash/攝影Mia Baker)

新年即將到來，許多人早已規畫好跨年活動，準備開心告別2023年，不過想要狂歡到早上，手機的電力可不能提前收工，近期有媒體傳授7招，讓你不用帶行動電源也能延長iPhone 的電池續航力。

1.關閉AirDrop共享

更新iOS 17後，當兩部iPhone都有開啟AirDrop，或有更新watchOS 10.1之後版本的Apple Watch，當雙方互為聯絡人，且裝置持續靠近時，iPhone會自動觸發「AirDrop靠近分享」功能，如果不斷觸發此功能，可能會加速耗盡電池電量；只要進入「設定」，選擇「一般」，再點入「AirDrop」，將「裝置互相靠近」關閉即可。

2.停用觸覺鍵盤回饋

iPhone鍵盤可以在打字時發產生觸覺回饋，不過這功能持續開啟會影響電池續航力，停用步驟為進入「設定」，選擇「聲音與觸覺回饋」，點擊「鍵盤回饋」後將「觸覺回饋」關閉。

3.關閉即時動態

「即時動態」讓iPhone能夠在鎖定畫面即時顯示最新資訊，若持續收到通知，會加速電量消耗；可以進入「設定」，選擇「Face ID 與密碼」，滑至下方將即時動態關閉。

4.停用永遠顯示

iPhone 14 Pro 以及iPhone 15 Pro 系列具備「永遠顯示」功能，儘管不會非常耗電，但一整天累積起來也是相當可觀的消耗量，若要將其關閉，只要前往「設定」，進入「螢幕顯示與亮度」，然後關閉「永遠顯示」。

5.開啟專注模式

「專注模式」可以減少不重要的訊息、通知干擾，如此一來就能降低電量消耗，進入「設定」，進入「專注模式」，再選擇要開啟的專注模式情境即可。

6.下載離線地圖

如果想去遠一點的地方慶祝跨年，可以先下載蘋果地圖，能在不消耗電量的情況下，使用導航和路線規劃，不過iPhone需更新至iOS 17才支援下載離線地圖。

7.開啟低耗電模式

「低耗電模式」可讓所有應用程式停止背景活動。減少iPhone的用電量，選擇「設定」，進入「電池」頁面後開啟「低耗電模式」即可。

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