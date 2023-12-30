iPhone鬧鐘不會響超崩潰？果粉曝：關閉1個功能就解決

iPhone傳出鬧鐘不會響的災情。圖為示意圖。(取材自Unsplash/攝影Brett Jordan)

許多果迷都相當倚重iPhone 的鬧鐘功能，日前論壇網站Reddit有用戶指出，他的iPhone 15鬧鐘無法正常運作，造成相當大的困擾，引出許多有相同狀況的網友留言討論，不過目前已有網友曝光解決辦法。

原PO在Reddit發文指出，自己想在6點38分起床，但怕鬧鐘沒響，於是在6點34分至48分之間設置了7組鬧鐘，未料最終只有6點45分的鬧鐘確實響起鬧鈴，讓他感到相當不方便。

不少網友見到PO文後也紛紛留言分享自己遇到的類似狀況，有些人是設定的鬧鐘不會響起，另外部分網友則是只有手機螢幕亮起，但完全無聲，而iPhone鬧鐘無法正常運作的狀況不僅限於新款iPhone 15或特定iOS 版本，許多舊款機型以及搭載iOS 17版本的iPhone都有出現相同問題。

然而在該PO文底下有網友聲稱已解決問題，他表示只要前往設定頁面，進入Face ID與密碼，將「螢幕注視感知功能」關閉即可解決，因為當鬧鐘響起時，iPhone若偵測到你正注視著手機，就會立刻將鬧鐘靜音。

根據蘋果官網說明，iPhone X或後續機型都有配置這項螢幕注視感知功能，即使用戶沒有登記 Face ID，原深感測相機仍會智慧啟用，開啟這項功能後，iPhone可以檢查你是否注視著裝置並自動採取行動，例如你正在注視裝置，就會降低提示的音量，所以當鬧鐘響起時，原深感測相機若偵測到用戶正直視鏡頭，就可能會讓鬧鐘降低提示音量。

iPhone鬧鐘不會響超崩潰 果粉曝：關閉一功能就解決

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