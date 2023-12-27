拜登政府未否決Apple Watch禁售令 蘋果提起上訴

拜登政府決定不否決國際貿易委員會（ITC）最近對蘋果Apple Watch侵權產品實施的進口禁令。（歐新社）

拜登政府決定不否決國際貿易委員會（ITC）最近對蘋果Apple Watch侵權產品實施的進口禁令，蘋果26日則向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，並且緊急要求暫停實施禁令。

ITC今年10月裁判，蘋果好幾款Apple Watch偵測血氧濃度的技術，侵害醫療科技公司Masimo與姊妹公司Ceracor實驗室的兩項專利，並於26日起禁止輸入美國，這項裁決涵蓋Apple Watch Series 9與Apple Watch Ultra 2，但不影響已在使用的智慧手表，例如Apple Watch SE仍在販售。

這項進口禁令原待美國貿易代表戴琪 評估，不過，戴琪的辦公室26日發布聲明表示，經過「謹慎諮議後」，她決定不推翻ITC的裁決。蘋果上周已在戴琪的最終決定出爐前，先自行停賣Series 9和Ultra 2。

蘋果發表聲明表示，「我們強烈不認同ITC的裁決、及衍生而來的排除令，正採取所有措施盡快讓Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2恢復銷售給美國消費者」，已在美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

蘋果也向聯邦巡迴上訴法院提出緊急請求，希望至少在海關與邊境保護局（CBP ）決定重新設計版本是否侵權之前，擱置這項禁令。蘋果表示，CBP的決定預定明年1月12日出爐。

蘋果說，Apple Watch並未使用Masimo的技術，並主張Masimo正利用訴訟幫助銷售自家的智慧手表。

律師事務所McKool Smith智慧財產權律師馬提奇認為，雖然企業常會和解這類爭端，但蘋果可能認為能以重新設計，迅速繞過這些專利、或移除侵權功能，「ITC發布排除令在法律上並無不尋常之處，本案不尋常的是涉案產品知名度很高，以及蘋果選擇和ITC的排除令共存，而非和解」。

Stifel分析師團隊指出，該公司訴訟專家預測，蘋果提出上訴，可能讓本案的「最終判決」再拖上約一年。