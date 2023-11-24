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馬斯克的X平台不妙 「廣告主出走」年底前損失7500萬元

中央社／紐約24日綜合外電報導
馬斯克旗下的社群媒體X，年底前恐將損失高達7500萬美元的廣告收入。（路透）
馬斯克旗下的社群媒體X，年底前恐將損失高達7500萬美元的廣告收入。（路透）

紐約時報」（New York Times）今天報導，由於數十個主要品牌暫停行銷活動，馬斯克（Elon Musk）旗下的社群媒體X，年底前恐將損失高達7500萬美元的廣告收入。

路透報導，馬斯克上周在X（原稱推特－Twitter）平台支持反猶太的網路發文，導致迪士尼（Walt Disney）和華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）等多家公司暫停在X投放廣告。

媒體監督機構「媒體事務」（Media Matters）報告指出，包括蘋果（Apple）和甲骨文（Oracle）等主要品牌廣告，出現在X上宣傳希特勒（Adolf Hitler）和納粹黨的網路文章旁邊，而X對此予以反擊，指控該機構誹謗並予提告。

「紐約時報」本周看到的內部文件，列出了Airbnb、亞馬遜（Amazon）、可口可樂（Coca-Cola）和微軟（Microsoft）等公司200多個廣告單元，許多已停止或考慮暫停在X上投放。

據報導，X今天表示營收中有1100萬美元面臨風險，但隨著一些廣告主重返平台，以及其他廣告主增加支出，實際數字會有波動。

X沒有立即回應路透的置評請求。

據民權組織表示，馬斯克於2022年10月收購X，減少內容審核，自此該平台仇恨言論急劇上升，廣告主紛紛離開。

根據路透社先前報導，自馬斯克接手以來，X在美國的每月廣告收入相較前一年同期減少起碼55%。

馬斯克 紐約時報 可口可樂

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