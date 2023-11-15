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「不雅照OUT」iPhone用戶快開啟這功能幫你擋下騷擾影像

記者黃筱晴／綜合報導
「敏感性內容警告」功能也可以針對聯絡人海報進行偵測。（圖：蘋果提供）
「敏感性內容警告」功能也可以針對聯絡人海報進行偵測。（圖：蘋果提供）

社群媒體帶來更多元展現自我的機會，同時也帶來過度氾濫的「網路暴露」行為。根據英國學者研究，75.8% 12至18歲女孩曾收到擾人的裸照，而美國Pew Research的一項民意調查也發現，52% 18至29歲的年輕女性和37%的年輕男性均曾收到擾人或未經同意的露骨的不雅影像。

為了幫助用戶減少無預警看到不雅照的機會，蘋果在iOS 17、iPadOS 17、watchOS 10以及macOS Sonoma中推出了全新「敏感性內容警告」功能，讓你在檢視照片或影片之前，先收到可能包含裸露內容的提醒，同時將影像模糊處理，讓你先想一下再決定要不要點開，或是可以透過「提示」按鈕，封鎖對方或進一步尋求協助。

「敏感性內容警告」功能預設為關閉狀態，用戶可以自行從「設定」>「隱私權與安全性」>「敏感性內容警告」，然後開啟此功能，在iPhone上開啟後，配對的Apple Watch也會同步啟動這項功能。

在iPhone或iPad上，此功能可以偵測「訊息」、AirDrop、「電話」App 中的「聯絡人海報」，以及 FaceTime「影音訊息」；在Apple Watch上則可偵測「訊息」和「電話」App 中的「聯絡人海報」；在Mac上則只能針對「訊息」進行偵測。用戶也可以單獨選擇要針對哪些App和服務使用這項功能。其中，對「電話」和「聯絡人」App中所顯示的「聯絡人海報」以及第三方貼圖等敏感影像進行模糊處理的功能，將從即將推出的iOS 17.2開始提供。

「敏感性內容警告」使用的是裝置端的機器學習技術來分析照片和影片，且只會針對傳送的內容進行分析，因此蘋果並不會得知你的裝置偵測到裸露內容，也不會偵測裝置內的照片或影片。

「敏感性內容警告」功能預設為關閉狀態，用戶可自行選擇是否開啟，也可以單獨選擇要針...
「敏感性內容警告」功能預設為關閉狀態，用戶可自行選擇是否開啟，也可以單獨選擇要針對哪些App和服務使用這項功能。（圖：蘋果提供）
「敏感性內容警告」功能讓你在檢視照片或影片之前，先收到可能包含裸露內容的提醒，同...
「敏感性內容警告」功能讓你在檢視照片或影片之前，先收到可能包含裸露內容的提醒，同時將影像模糊處理。（圖：蘋果提供）

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