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蘋果強化隱私功能 iOS 17.2將擴大過濾敏感影像

中央社／台北13日電
蘋果iOS 17內建的「敏感性內容警告」會對可能含有裸露畫面的影像進行模糊處理，自iOS 17.2開始還會對「電話」和「聯絡人」App顯示的「聯絡人海報」及第三方貼圖等敏感影像進行模糊處理。圖為在中國上海一間蘋果店面展示的iPhone 15 Pro。（路透）
蘋果iOS 17內建的「敏感性內容警告」會對可能含有裸露畫面的影像進行模糊處理，自iOS 17.2開始還會對「電話」和「聯絡人」App顯示的「聯絡人海報」及第三方貼圖等敏感影像進行模糊處理。圖為在中國上海一間蘋果店面展示的iPhone 15 Pro。（路透）

研究顯示，愈來愈多年輕人曾在網路上收到擾人的不雅影像。蘋果iOS 17內建的「敏感性內容警告」會對可能含有裸露畫面的影像進行模糊處理，自iOS 17.2開始還會對「電話」和「聯絡人」App顯示的「聯絡人海報」及第三方貼圖等敏感影像進行模糊處理。

蘋果iPhone作業系統最新版本為iOS 17.1.1，並已向開發者釋出iOS 17.2 Beta測試版本。

英國學者的研究顯示，75.8%的12至18歲女孩曾收到擾人的裸照。美國「皮尤研究中心」（Pew Research Center）一項民意調查發現，52%的18至29歲年輕女性和37%的年輕男性，均曾收到擾人或未經同意的露骨不雅影像。

蘋果推出的「敏感性內容警告」功能開啟後，會在使用者檢視可能含有裸露畫面的照片或影片之前進行模糊處理，提供有關如何識別誘拐或騷擾的詳細資訊等資源，並提示如何確保安全上網。

敏感性內容警告使用裝置上的機器學習技術來分析照片和影片，蘋果不會收到任何偵測到裸露畫面的指示，無法存取照片或影片。這項功能適用於iPhone、iPad、Mac和Apple Watch上的「訊息」、AirDrop和FaceTime影音訊息，自iOS 17.2開始將納入「電話」和「聯絡人」App顯示的「聯絡人海報」以及第三方貼圖等敏感影像。

如果想開啟敏感性內容警告功能，可以在iPhone「設定」中，點一下「隱私權與安全性」，向下捲動，並點一下「敏感性內容警告」選擇開啟。系統會自動針對所有支援的App和服務開啟這項功能，用戶也可以選擇針對某些App和服務關閉這項功能。

iOS 17另一項與隱私相關的功能是「平安通報」，會在用戶iPhone抵達目的地時自動通知朋友，而且可選擇在未完成「平安通報」時，要讓朋友看到哪些詳細資訊。

如果收到朋友傳送的「平安通報」，但對方iPhone沒有依預期抵達，用戶可以檢視朋友的位置、電池百分比、行動服務訊號等資訊。

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