我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登抵以色列 內唐亞胡親接機 加薩醫院爆炸加深出訪挑戰

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

揪出AI造假圖片 OpenAI透露正打造偵測工具 精確度99%

編譯葉亭均／即時報導
OpenAI透露正打造偵測工具，可精確判斷出AI生成圖片。（路透）
OpenAI透露正打造偵測工具，可精確判斷出AI生成圖片。（路透）

開發出聊天機器人ChatGPT的OpenAI正在打造一種工具，可偵測由AI生成的影像或照片，而且具有很高的精確度。

OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）17日表示，OpenAI的工具在判斷一張照片是否是利用AI生成可達到「99%的可靠」。她說，這項工具在規畫公開發表前正在進行內部測試，沒有具體時間表。

穆拉蒂是與OpenAI執行長奧特曼參加華爾街日報在加州拉古納海灘舉辦的Tech Live研討會時提及上述說法。OpenAI旗下除了有ChatGPT，也擁有影像生成工具DALL-E。

目前已經存在幾種宣稱可偵測由AI生成影像或內容的工具，但結果可能不精確。舉例來說，OpenAI在1月時推出一種類似的工具，號稱可以判斷哪些文字段落是由AI生成，然而在7月就已下架，原因是「不可靠」。

OpenAI表示，正努力改善這款軟體，並致力於開發能判斷由AI生成的音檔或圖檔的方式。

關於這類偵測AI生成內容的工具需求正在增加，因為AI工具可被用來對全球事件進行操作或製造假新聞。Adobe的Firefly影像生成工具則因應了另一方面的挑戰，承諾不創造侵害創作者智慧財產權的內容。

AI ChatGPT 加州

上一則

生化危機？機上苦等3.5小時後取消航班 只因「廁所地上有大便」

延伸閱讀

AI推動 美國科技巨頭市值一年內大增2.4兆元

AI推動 美國科技巨頭市值一年內大增2.4兆元
OpenAI傳規劃重大升級 下月舉行首次開發者大會

OpenAI傳規劃重大升級 下月舉行首次開發者大會
OpenAI傳出要自研晶片 正評估潛在併購標的

OpenAI傳出要自研晶片 正評估潛在併購標的
湖州男上台推奧特曼被指愛國 網批官方帶節奏：就是發酒瘋

湖州男上台推奧特曼被指愛國 網批官方帶節奏：就是發酒瘋

熱門新聞

三生肖10月中下旬轉運。（路透）

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

2023-10-14 03:15
這三個星座人間清醒、看得十分通透，卻因此與他人格格不入，注定孤獨一生。(示意圖／ingimage)

3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生

2023-10-13 20:05
圖為韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Netflix提供）

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

2023-10-12 01:05
圖／Ingimage

年底3生肖大發升官財…虎創業有戲 「他們」將遇大貴人

2023-10-10 18:31
我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗，類似於放在桌子上的桌旗，是為了防止弄髒床單。（取材自canva）

飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰

2023-10-14 01:09
圖為加州黃金刮刮樂彩票（Golden Ticket Scratcher），最高獎金為100萬元。（圖：州彩券局）

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

2023-10-14 22:30

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來