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蘋果不再維修 當年賣1.7萬的18K金Apple Watch走入歷史

TVBS新聞網／編輯顏敏翔即時報導
Apple Watch Edition屬於精品定位，錶殼採用18K金打造。（取材自蘋果官網）
Apple Watch Edition屬於精品定位，錶殼採用18K金打造。（取材自蘋果官網）

蘋果在2015年開賣第1代Apple Watch" rel="154292">Apple Watch，宣告進軍智慧型穿戴裝置市場，而這款畫時代產品如今也被蘋果淘汰，未來官方不再提供維修服務。

根據MacRumors掌握的文件顯示，蘋果已經在9月30日將第1代Apple Watch的所有款式列入「停產名單」，代表官方不再為這些產品提供維修或其它服務，蘋果官網目前尚未更新，但預計不久後就會公告。

第1代Apple Watch在2014年9月首度發表，直到2015年4月24日才正式上市，包含Apple Watch、Apple Watch Sport與Apple Watch Edition等3種款式，其中Apple Watch Edition屬於精品定位，錶殼採用18K金打造，當年在美國上市時售價高達1萬7000美元。

儘管Apple Watch Edition 18K金版本的定價「貴得嚇人」，但在全球仍深受不少層峰人士喜愛，包含已故香奈兒總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、美國天后碧昂絲（Beyoncé ）等人，只不過這款Apple Watch僅推出1年就停產。

所謂的「過時產品」是指蘋果已停止銷售超過5年、未滿7年的產品，官方會不定時更新這份清單，官方或蘋果授權的經銷商仍會為名單中的產品提供維修服務，但得視零件的供給狀況而定，代表蘋果不再為這些產品保障維修；此外，若是停售超過7年則會被移入「停產產品」，官方不再提供所有維修服務。

再貴也沒得修！蘋果34萬元18K金Apple Watch走入歷史

TVBS新聞網

Apple Watch Apple 碧昂絲

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