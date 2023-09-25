ChatGPT升級看聽說 還會處理圖像 專家憂：偽造更嚴重

OpenAI宣布最新一代的ChatGPT可以「說、看、聽」五種合成語音，與人類交談，功能更強大。(路透)

人工智慧 科技業者OpenAI 公司25日宣布，其聊天應用程式ChatGPT如今具備「看、聽、說」能力，至少能夠理解口語、用合成語音回應並且處理圖像；但專家憂心，以假亂真與深度偽造的亂象可能變本加厲。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，OpenAI推出GPT-4以來，這次是聊天機器人最大幅度功能更新，用戶可選擇在ChatGPT行動應用程式上進行語音對話，並替機器人從五種不同的合成聲音中擇一回應，還可以和ChatGPT共享圖像、並且凸顯重點或分析。

OpenAI表示，預計兩周內對付費用戶推出更新功能；語音功能將僅限於蘋果公司的iOS系統和谷歌系統的Android應用程式，圖像處理功能將適用於所有平台。

在聊天機器人開發領導廠商OpenAI、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)及Anthropic等公司的人工智慧競賽日趨激烈下，ChatGPT功能不斷突破，而且加速。為鼓勵消費者在日常生活中使用生成式人工智慧，科技巨頭競相推出新的聊天機器人應用程式，並推出新功能，今夏動作頻頻，谷歌宣布針對其聊天機器人Bard進行一連串更新，微軟則宣布搜尋引擎Bing添加視覺搜尋功能。

專家對人工智慧生成的合成聲音表示擔憂，擔心可能以假亂真、深度偽造；據悉，網路威脅分子和研究人員已開始探索如何利用深偽技術入侵網路安全系統，也擔心成為詐騙的新工具。

OpenAI也意識到潛在的偽造威脅，聲稱合成聲音是由該公司直接合作過的配音演員所創建，不是向陌生人收集。

針對Open AI如何使用消費者語音輸入、或者將如何保護這些資料等重點，Open AI服務條款稱，在適用法律所允許範圍內，消費者將擁有自己的輸入內容。

PitchBook稱，今年稍早，微軟加碼投資 OpenAI達100億元，是今年度最大人工智慧投資；據報導，OpenAI今年4 月出售3億元股票，投資者包括紅杉資本(Sequoia Capital)和安德森霍洛維茨(Andreessen Horowitz)等投資公司。