蘋果首款碳中和產品 Apple Watch雙新品3大功能升級

Apple Watch Series 9推出全新粉紅色鋁金屬表殼，另有星光色、銀色、午夜色等選擇。(圖:蘋果提供)

雖然受到的關注沒有iPhone 15系列那麼高，但這次在蘋果秋季發表會同步亮相的新款App le Watch Series 9以及Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Ultra 2，其實也隱藏了三大新功能升級，透過搭載全新S9 SiP晶片，配備全新四核心神經網路引擎，能以快兩倍的速度處理機器學習任務，讓效能與性能大幅提升，也讓「雙指互點兩下手勢」、「精確尋找iPhone」、「透過Siri就能查詢健康資料」等讓使用體驗更升級的新功能，變得輕而易舉就能達成。

全新操作手勢 靈活運用豐富功能

蘋果持續推出不同的操作方式，讓使用者可以更簡單、直覺地在Apple Watch上靈活使用各種豐富功能，像是抬起手腕直接就可與Siri對話、蓋住螢幕即靜音等，而最新「雙指互點兩下手勢」，則是可以讓Apple Watch Series 9與Apple Watch Ultra 2的使用者透過戴著手表那隻手的食指與拇指互點兩下，就能快速地回應許多最常使用的App功能，而不需動用另一隻手來觸控螢幕或按鍵。當你正在遛狗、單手拿著咖啡，或是雙手正在料理食物、戴著工作手套等不方便觸控操作的情境下，雙指互點兩下就能輕鬆接聽電話、瀏覽或操控手表上的內容，甚至可以用來遙控iPhone進行拍攝。

使用者只要用戴著手表的那隻手的食指與拇指互點兩下，就能操作新款Apple Watch上許多最常使用的動作。(圖:蘋果提供)

全新Modular Ultra表面善用加大的顯示器，利用最外層邊框顯示即時資料，例如高度、深度或經過的秒數。(圖:蘋果提供)

另外，「精確尋找iPhone」這項新功能對於經常在找把手機丟在哪的人來說也非常實用，透過S9 SiP以及第2代超寬頻晶片的幫忙，能提供iPhone的方位與距離指引，搭配視覺、觸覺和音訊提醒，即便是遺落在隔壁房間也能輕鬆找到。第2代超寬頻晶片也讓Apple Watch Series 9以及Apple Watch Ultra 2的使用者只要靠近HomePod大約4公尺的範圍內，就會啟動「播放中」的控制畫面，或是透過watchOS 10的「智慧型堆疊」跳出媒體播放建議。

Apple Watch熱門的運動型表環也經過重新設計，採用82%的回收紗線，所有全新Apple Watch運動型表環都達到碳中和。(記者黃筱晴／攝影)

Kilim表帶搭配蝴蝶扣，以適合運動的防水成型橡膠製成。(圖:蘋果提供)

透過更節能的S9 SiP和先進的顯示器架構，Apple Watch Series 9的最大亮度提升至2,000尼特，Apple Watch Ultra 2的最大亮度甚至提高至3,000尼特，在強光下依舊清晰；而在陰暗的室內或是睡眠時，顯示器亮度也能降低至1尼特，避免造成不必要的視覺干擾。升級watchOS 10後，Apple Watch Ultra也會自動偵測環境亮度，不需特別使用「尋路者」表面，就會依照環境光切換成紅色夜間模式。

內建「水深」App，能儲存每次的潛水日誌，透過Apple Watch Ultra上瀏覽最近期的潛水活動。(圖:蘋果提供)

全新Hermès系列表帶在品牌經典工藝與環保中找到新的詮釋。(記者黃筱晴／攝影)

針對喜愛Apple Watch Ultra系列的用戶，蘋果也推出了全新的Modular Ultra專屬表面，選擇這款表面時，連最外層邊框都能顯示即時資料，包括秒數、高度或深度等，特別適合運動、戶外冒險和海洋及水上活動使用。內建的「水深」App現在能儲存每次的潛水日誌，透過iPhone的「健身」App可瀏覽包含GPS入水點等完整潛水活動記錄；喜愛極限運動、潛水的用戶還可透過訂閱Oceanic+ App使用最新加入的自由潛水模式。

蘋果與Nike聯名合作推出更環保的系列表帶。(圖:蘋果提供)

Twill Jump表帶以飽滿配色搭配強烈對比的細節。(圖:蘋果提供)

蘋果同時也宣告，Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2和Apple Watch SE的部分表殼與表帶組合，為蘋果首度推出的碳中和產品，而全系列Apple Watch的包裝也經過重新設計，採用全纖維包裝，如果看到包裝上有一個新的綠葉標誌，代表該款式為碳中和，宣告為2030全面達成碳中和又邁進一大步。

全面捨棄皮質配件 新表帶更環保

為了進一步減少對地球的影響，蘋果已在所有產品線停止使用皮革，包括iPhone配件與Apple Watch表帶。首推新型的「精細織紋」布料取代原有的皮革表帶，擁有低調光澤以及柔軟如麂皮的質感，內含68%來自消費者的回收成分；另外，熱門的運動型表環也採用82%的回收紗線，所有全新Apple Watch運動型表環都達到碳中和。

Hermès系列也推出全新表帶設計，「Bridon」採用寬魚骨紋的手工編織。(圖:蘋果提供)

另外，深受許多用戶喜愛，與Nike和Hermès聯名合作的表帶系列也推出更環保的材質款式。Nike運動型表帶含有至少32%回收氟橡膠成分，以剩餘的多彩表帶碎片組合成隨機的花樣，讓每一款表帶都獨一無二，同時Nike運動型表環採用段染以重複再利用過季的布料。

而全新Hermès系列表帶也推出全新4款風格表帶，「Toile H」詮釋品牌經典格紋帆布，「Twill Jump」則是飽滿配色搭配強烈對比的細節，另外還有首度採用寬魚骨紋手工編織的「Bridon」，以及防水成型橡膠搭配蝴蝶扣的「Kilim」。