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蘋果iPhone 15問世前遭遇中國兩大夾擊 提高潛望式鏡頭等新功能重要性

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果下周將發表iPhone 15系列新機，卻已被進一步捲入美中科技戰的意氣之爭。（路透）
蘋果下周將發表iPhone 15系列新機，卻已被進一步捲入美中科技戰的意氣之爭。（路透）

蘋果下周將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15），卻已被進一步捲入美中科技戰的意氣之爭，先是華為Mate 60 Pro的聯網速度毫不遜色，再來又傳出中國計劃限制公部門使用iPhone，中國的這兩大夾擊，更提高了潛望式鏡頭等iPhone 15新功能的重要性。

華為新機與中國新舉動可能衝擊iPhone在中國的買氣，讓蘋果預定美西時間12日上午10時舉行的新品發表活動蒙上陰霾，股價過去兩天累計重挫6%，市值蒸發近2,000億美元。

蘋果來自中國的營收約占20%，美銀已估算蘋果在中國的iPhone銷售上看5,000萬支，當局的禁令可能影響年銷量500萬~1,000萬支。美國聯邦眾議院中國特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）7日向路透表示，中國更廣泛禁止政府人員使用iPhone，「是典型的中國共產黨作風－提攜本國龍頭企業，慢慢擠壓西方企業的市場准入」。

對蘋果來說，更大的威脅是中國消費者民族主義情緒升溫，避買iPhone等外國品牌手機。天風證券分析師郭明錤估算，華為最新款手機年底前出貨量可能多達600萬支，使華為手機的今年總出貨量成長65%至3,800萬支。

蘋果這回在中國遭遇更艱鉅挑戰

過去蘋果也曾面臨相關困境，近五年前總統川普發動美中貿易戰時，當時蘋果的年底購物季財測不如預期，蘋果歸因於美中貿易戰和中國經濟，但蘋果執行長庫克當時致董事會的內部信件，也提到中國的民族主義情緒和來自當地對手的競爭更加激烈。

現在的問題在於，蘋果能否重演2019年挺過困境的佳績。蘋果當前的挑戰還有中國社群媒體的反蘋果情緒正在蔓延，中國移動傳出不會備貨iPhone 15庫存，儘管該公司否認。7日在網路發表的一支影片顯示蘋果廣州零售店的人潮依然眾多，回應卻有大量反蘋果言辭。

去年中國命令政府單位和國營企業明年要把外國電腦換成國產產品，此舉迄今都未重創蘋果，Canalys數據顯示，上季中國銷售Mac成長17%，但這可能是長期趨勢的一部分，Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，中共官員可能在正式禁令生效前，就先避免使用美國產品。

若中國消費者要捨棄iPhone，華為新機可能是替代選項，顯示器和電池都比iPhone 15更大，相機鏡頭解析度也更高。投資業者Oppenheimer分析師楊馬丁（音譯）認為，政府禁令和華為新機上市，可能使更多Android用戶升級換機時選擇華為，或讓一些目前的iPhone用戶重回華為懷抱，他推估華為這款新機可能是明年iPhone出貨量減少1,000萬支，約相當於總出貨量的4.5%。

iPhone 15新功能重要性提高

目前中國市場是蘋果在當前智慧手機不景氣中的亮點，但中國也沒有太過全面禁止iPhone的誘因，畢竟蘋果支持當地上百萬個就業，若過度懲罰蘋果，也可能傷到自己，因此，這提高了iPhone 15潛望式鏡頭新功能吸引力的重要性。

華爾街預測，蘋果擁有12億名客戶基礎，仍有足夠的換機用戶推升iPhone 15銷售，預估下季iPhone銷售上看7,800萬支，年增8%。

Coputerpoint研究公司分析師預測，蘋果今年銷量仍足以超越三星電子，在iPhone上市16年後首度坐上全球智慧手機銷售龍頭寶座。

若中國大陸消費者要捨棄iPhone，華為新機可能是替代選項。路透
若中國大陸消費者要捨棄iPhone，華為新機可能是替代選項。路透
華爾街預測，蘋果擁有12億名客戶基礎，仍有足夠的換機用戶推升iPhone 15銷...
華爾街預測，蘋果擁有12億名客戶基礎，仍有足夠的換機用戶推升iPhone 15銷售。美聯社

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