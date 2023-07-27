他有推特「X」帳號 想賣馬斯克100萬 官方1招「反制」

億萬富豪馬斯克 。（美聯社）

一夕致富的方法很多，有人想靠樂透、刮刮樂成千萬富翁，也有人想靠股市賺進大把鈔票，而一名網友卻把腦筋動在最近把推特 （Twitter）改名成「X」的億萬富豪馬斯克 （Elon Musk ）身上。

NFT 專家Adam McBride日前在「X」（原為推特）發文表示，擁有帳號「X」的網友「X」得知推特已改名為X後，試圖以100萬美金出售給馬斯克，意圖想要發大財。

不過馬斯克並非省油的燈，在短短一天內，疑似默默「轉移」X網友的「X」帳號，讓推特直接占有X帳號發文，而原本的網友「X」帳號卻變成「x12345678998765」超長字串，引起熱議。

Adam McBride也笑稱網友「X」從100萬美金瞬間歸0，而網友「X」在已改過帳號的推特曖昧發文稱「All's well that ends well（結果好，就一切都好）」，讓其他網友懷疑是不是真的賣出帳號拿到高額酬勞，不過至今他仍未正面回應。有網友發現，網友「X」曾在23日轉發馬斯克「告別推特藍鳥文」，當時就有人向他表示「你會100%失去這個名字（指『X』）」，如今一語成讖。

$1 million to $0 in 24 hours.



Yesterday the owner of Twitter handle @X tried to sell it for $1M. Minutes ago Elon took it from him and transferred the old @twitter account to it. The owner received $0 pic.twitter.com/Zfmo1IkaTE — adammcbride.og 🔎 NFT Archaeologist (@adamamcbride) July 26, 2023

推特網友「X」擁有「X」帳號，原本一度想賣100萬給馬斯克，不料一天內官方疑似直接轉移用戶帳號發文，原本X網友的帳號被改為「x12345678998765」超長字串。（取材自X，原名推特）

推特網友「X」擁有「X」帳號，原本一度想賣100萬給馬斯克，不料一天內官方疑似直接轉移用戶帳號發文，原本X網友的帳號被改為「x12345678998765」超長字串。（取材自X，原名推特）