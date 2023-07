他有推特「X」帳號 想賣馬斯克100萬 官方1招「反制」

一夕致富的方法很多,有人想靠樂透、刮刮樂成千萬富翁,也有人想靠股市賺進大把鈔票,而一名網友卻把腦筋動在最近把推特 (Twitter)改名成「X」的億萬富豪馬斯克 (Elon Musk )身上。

NFT 專家Adam McBride日前在「X」(原為推特)發文表示,擁有帳號「X」的網友「X」得知推特已改名為X後,試圖以100萬美金出售給馬斯克,意圖想要發大財。

不過馬斯克並非省油的燈,在短短一天內,疑似默默「轉移」X網友的「X」帳號,讓推特直接占有X帳號發文,而原本的網友「X」帳號卻變成「x12345678998765」超長字串,引起熱議。

Adam McBride也笑稱網友「X」從100萬美金瞬間歸0,而網友「X」在已改過帳號的推特曖昧發文稱「All's well that ends well(結果好,就一切都好)」,讓其他網友懷疑是不是真的賣出帳號拿到高額酬勞,不過至今他仍未正面回應。有網友發現,網友「X」曾在23日轉發馬斯克「告別推特藍鳥文」,當時就有人向他表示「你會100%失去這個名字(指『X』)」,如今一語成讖。

$1 million to $0 in 24 hours.



Yesterday the owner of Twitter handle @X tried to sell it for $1M. Minutes ago Elon took it from him and transferred the old @twitter account to it. The owner received $0 pic.twitter.com/Zfmo1IkaTE