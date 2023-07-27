我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷翔平本季確定留天使 球團宣告放手一搏

道指跌逾200點 中止連13漲勢

他有推特「X」帳號 想賣馬斯克100萬 官方1招「反制」

聯合新聞網／即時報導
億萬富豪馬斯克 。（美聯社）
億萬富豪馬斯克 。（美聯社）

一夕致富的方法很多，有人想靠樂透、刮刮樂成千萬富翁，也有人想靠股市賺進大把鈔票，而一名網友卻把腦筋動在最近把推特（Twitter）改名成「X」的億萬富豪馬斯克 （Elon Musk ）身上。

NFT專家Adam McBride日前在「X」（原為推特）發文表示，擁有帳號「X」的網友「X」得知推特已改名為X後，試圖以100萬美金出售給馬斯克，意圖想要發大財。

不過馬斯克並非省油的燈，在短短一天內，疑似默默「轉移」X網友的「X」帳號，讓推特直接占有X帳號發文，而原本的網友「X」帳號卻變成「x12345678998765」超長字串，引起熱議。

Adam McBride也笑稱網友「X」從100萬美金瞬間歸0，而網友「X」在已改過帳號的推特曖昧發文稱「All's well that ends well（結果好，就一切都好）」，讓其他網友懷疑是不是真的賣出帳號拿到高額酬勞，不過至今他仍未正面回應。有網友發現，網友「X」曾在23日轉發馬斯克「告別推特藍鳥文」，當時就有人向他表示「你會100%失去這個名字（指『X』）」，如今一語成讖。

推特網友「X」擁有「X」帳號，原本一度想賣100萬給馬斯克，不料一天內官方疑似直...
推特網友「X」擁有「X」帳號，原本一度想賣100萬給馬斯克，不料一天內官方疑似直接轉移用戶帳號發文，原本X網友的帳號被改為「x12345678998765」超長字串。（取材自X，原名推特）
推特網友「X」擁有「X」帳號，原本一度想賣100萬給馬斯克，不料一天內官方疑似直...
推特網友「X」擁有「X」帳號，原本一度想賣100萬給馬斯克，不料一天內官方疑似直接轉移用戶帳號發文，原本X網友的帳號被改為「x12345678998765」超長字串。（取材自X，原名推特）
推特網友「X」擁有「X」帳號，原本一度想賣100萬給馬斯克，不料一天內官方疑似直...
推特網友「X」擁有「X」帳號，原本一度想賣100萬給馬斯克，不料一天內官方疑似直接轉移用戶帳號發文，原本X網友的帳號被改為「x12345678998765」超長字串。（取材自X，原名推特）

推特 馬斯克 NFT

上一則

票房好但銷售降 芭比製造商美泰兒盼拍更多電影

下一則

AI發展太快…Google前高管：跟機器人性愛恐成真

延伸閱讀

詹皇長子心臟驟停送醫 馬斯克拋陰謀論「疑疫苗所致」

詹皇長子心臟驟停送醫 馬斯克拋陰謀論「疑疫苗所致」
下殺五折 馬斯克改名為「X」的推特讓廣告大降價

下殺五折 馬斯克改名為「X」的推特讓廣告大降價
金山推特總部 移除藍鳥標誌

金山推特總部 移除藍鳥標誌
藍鳥飛了 馬斯克嗨秀新商標 白底黑字「X」投影推特總部外牆

藍鳥飛了 馬斯克嗨秀新商標 白底黑字「X」投影推特總部外牆

熱門新聞

2星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？（取材自pexels）

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

2023-07-25 20:02
透過星座分析，瞭解自己8月財運。(ingimage)

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

2023-07-24 00:22
美國營養學會24日發布報告，分析70萬退伍軍人數據，找出有助健康的生活習慣。（取材自pexels）

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

2023-07-24 22:01
近日海岸邊沖上了一堆狀似男性陰莖的軟體生物，引起當地居民熱烈討論，不少人直衝海岸狂撿這些「陰莖魚」回家。 （取材自推特）

數百根肥滿「陰莖魚」沖上岸堆滿沙灘 民眾搶抓回家喊海鮮自由

2023-07-22 20:47
想在夏天獲得好運，就得付諸行動。(ingimage)

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

2023-07-23 02:25
Google的員工薪資待遇及福利相當優渥，曾有「全世界最棒的公司」美名。(美聯社)

Google員工年薪曝光羨煞眾人 軟體工程師超過71萬元

2023-07-22 22:12

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康