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下殺五折 馬斯克改名為「X」的推特讓廣告大降價

編譯葉亭均／綜合外電
前身為推特的X公司（X Corp.）正在調降廣告價格，試圖吸引品牌重新投放廣告。（路透）
前身為推特的X公司（X Corp.）正在調降廣告價格，試圖吸引品牌重新投放廣告。（路透）

前身為推特的X公司（X Corp.）正在調降廣告價格，試圖吸引品牌重新回到這個由馬斯克擁有的社群媒體平台。

根據華爾街日報見到本周發送給廣告客戶的電子郵件內容，X公司正為在美國和英國的特定廣告形式提供新的獎勵措施，同時警告品牌業者，除非達到一定的支出門檻，否則他們的帳號將失去認證身份。

這個社群平台主要營收來源就是廣告，然而被馬斯克收購後，一直難以吸引新的廣告投放承諾，原因是廣告主擔心馬斯克的管理模式與內容修改。此外，廣告業也面臨景氣低迷，多家媒體公司已開始為品牌提供折扣。

電郵內容顯示，X本周開始為一些廣告客戶提供影片廣告的優惠價格，這些廣告會在X的「探索」標籤中的熱門話題列表旁播放。這種廣告可以讓品牌24小時出現在該網站熱門話題列表的首位。

X提供的一項廣告折扣是，在7月31日前，任何新預訂的廣告都可享受五折優惠。其中一封電郵寫道：「這些折扣的目的是幫助我們的廣告客戶在關鍵時刻（如女足世界盃）於推特上增加曝光度。」

X還警告廣告客戶說，從8月7日開始，如果品牌帳號在過去三十天內沒有花費至少1000美元投放廣告，或者在過去180天內沒有花費6000美元投放廣告，那麼他們的帳號「金色勾勾」的品牌認證。

對許多企業來說，在這家社群媒體平台上的金色勾勾驗證是很重要的，因為他們擔心不良分子假冒品牌。例如有個冒充禮來藥廠（Eli Lilly）的帳號推文說，該公司將免費送出胰島素，當時推特隨後表示，會改善防止冒充的防範措施。

推特的招牌藍鳥標誌在25日已被老闆馬斯克更名為X，推特也重新改名。馬斯克本月稍早表示，該公司廣告營收已下滑50%，現金流為負。他近期已聘雇美國國家廣播環球集團（NBC Universal）前廣告部門負責人雅卡理諾（Linda Yaccarino）擔任推特執行長，協助重振品牌。

馬斯克已表示，該公司很快就能現金流轉正。推特在被馬斯克收購之前已多年虧損，在馬斯克收購後又背負了數十億美元債務，這是收購的一部分。

馬斯克 推特 社群媒體

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