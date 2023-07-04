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安卓「12測試僅2功能」輸iOS 網開戰：蘋果全家餐效率MAX

聯合新聞網／ 即時報導
安卓與iOS系統各自擁護者近日又在網上開戰，到底誰的系統更容易操作？示意圖／ingimage
安卓與iOS系統各自擁護者近日又在網上開戰，到底誰的系統更容易操作？示意圖／ingimage

近日媒體「Green smartphone」刊登一篇研究報告，即使多數網友會認為蘋果（Apple）的iOS安卓Android）系統更容易上手，但安卓系統在12項測試題中有10項贏過iOS系統，整理顯示在美國地區iPhone總數略多於安卓用戶，但安卓系統易用性仍高於iOS系統。

這項調查針對美國用戶進行研究，分析安卓與iOS用戶在進行Google搜尋內容時，哪個系統用戶較常搜尋「如何錄製螢幕」、「如何分享我的位置」或「如何截圖」等操作上的指引問題。

研究結果發現在12項測試任務當中，每項在Google上搜尋的操作問題，安卓用戶搜尋量有10項關鍵字搜尋低於iOS，言下之意為安卓系統更易於操作，而iOS系統較易混淆用戶操作，安卓系統只在「截圖」、「掃描QR Code」方面輸給iOS系統。

安卓系統在12項操作任務中「勝過iOS系統」。（取材自「Green smartp...
安卓系統在12項操作任務中「勝過iOS系統」。（取材自「Green smartphone」）

這項研究被傳回台灣網路論壇PTT，不少網友表示「螢幕截圖可能是因為安卓每家快捷都不一樣？」、「安卓的邏輯跟PC差不多，iOS跟Mac一致，現實PC市占輾壓Mac」、「跟視窗作業系統操作邏輯類似的比較易用」、「Android、iOS都用過，Android的確比較好用」。

也有人提到，「iOS本來就不好用啊，不直覺」、「iOS難用，連返回都只能單邊，限制很多」，但也有人替蘋果緩頰回應，「當初安卓轉iOS對鍵盤和返回真的是完全不能習慣，習慣後慢慢全身都蘋果全家餐了…才知道工作效率還可以進化成這樣。」

iOS 安卓 Android

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