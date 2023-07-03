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查克柏格、馬斯克尚未對決 Meta傳將搶先推出推特殺手

編譯劉忠勇／綜合外電
據報導，Meta名為Threads的微網誌將成為推特（Twitter）的殺手級應用軟體（App）。(路透)
據報導，Meta名為Threads的微網誌將成為推特（Twitter）的殺手級應用軟體（App）。(路透)

臉書母公司Meta執行長查克柏格和推特老闆馬斯克相約打上一場「鐵籠格鬥」，能否實現尚不明朗，倒是Meta名為Threads的微網誌即將發表，將扮演推特（Twitter）的殺手級應用軟體（App）。

華爾街日報引述社交媒體資深人士和分析師報導，Threads將是推特強大的競爭對手，自馬斯克去年10月接手推特以來，推特面臨營收下降在內諸多考驗。

像其他科技巨人一樣，Meta複製競爭對手的關鍵功能並納入自己服務的紀錄斑斑可考。華爾街日報引述知情人士報導，Meta預料會透過Instagram用戶資料建立微網誌App，如此有助於很快爭取到用戶。

上周，Threads的App曾在若干地區的Google Play商店短暫上架。

Threads允許用戶將Instagram用戶名稱轉移到一個新的平台，此平台實際上是在一個更公開的論壇上開放直接訊息聊天。Meta開發基於文字的平台已有一段時日。

馬斯克去年10月接手推特以來，不少推特用戶已表達想另尋平台的意願。上周，馬斯克採取限制用戶可以看到推文的新措施，表示他要打擊「資料遭到極度爬取」。

曾分別待過推特和Meta、現為Mozilla產品長 Steve Teixeira說：「我的確認為一個新的微網誌領導者即將崛起，進而取代推特，但Meta就是最後贏家尚言之過早。」 他表示，缺乏用戶信任可能有礙對Meta新App的接納。

馬斯克的一些調整也開始發揮作用。根據追蹤社交媒體平台的程式設計師Travis Brown估算，截至6月，推特的藍勾勾訂閱服務已經擁有多達85萬個訂閱用戶。此外，推特新任執行長 Linda Yaccarino上個月加入公司，也帶來強大的人脈、可信度和在廣告業的聲譽。

推特 馬斯克 App

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