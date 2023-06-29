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靠AI取得「Windows 11」免費密鑰 小心有1嚴重後果

聯合新聞網／ 即時報導
許多人都開始使用AI聊天機器人如ChatGPT和Bard取得Windows驗證碼。（路透）
許多人都開始使用AI聊天機器人如ChatGPT和Bard取得Windows驗證碼。（路透）

近日有許多人試圖透過AI 聊天機器人 取得Windows 11的密鑰 ，然而根據外媒體導，雖然先前有成功經驗，但若使用者真的透過該組密鑰破解Windows，不僅可能無法成功啟用，甚至可能面臨電腦要「重灌」將資料全部重置的慘況。

根據「The Sun」報導，近日有許多人透過Google的Bard 以及ChatGPT 等AI聊天機器人來獲取免費的Windows 10和11密鑰，然而外媒提醒，以這種方式使用AI聊天機器人是基本上違法的，因為所有使用者都應該為這些正版軟體的密鑰付費，而非透過這種方式取得驗證碼。

近日就有網友透過假裝想念祖母成功透過ChatGPT取得了Windows的密鑰，該為使用者雖然有成功進入，但外媒提醒，許多AI提供的密碼 不僅可能完全無效，甚至登入過後還可能因為系統問題，在真正啟動後反而「不得不重灌」，被迫回到最原始的狀態，而這將會是一個大工程。

該則報導指稱，AI聊天機器人可能是透過線上的數據來取得這些密鑰，來源並不清楚，因此最好的做法就是不要向AI聊天機器人要求這一些密鑰以及驗證碼，因這種活動在技術上屬於盜版，就算真的面臨刑責或相關法律責任，把罪推給AI聊天機器人恐怕也不是明智的決定。

AI ChatGPT 盜版

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