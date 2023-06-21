YouTube全球首個「直播帶貨頻道」傳月底落腳南韓

南韓媒體21日報導，YouTube將在南韓推出直播帶貨頻道。(路透)

南韓 韓聯社今（21）日報導，YouTube 本月30日將在南韓推出全球首個官方直播帶貨頻道。南韓本來就有蓬勃的直播銷售市場，領導者是當地科技巨人Naver，YouTube現在要推直播帶貨頻道，顯然是擁有者Google 這家全球重量級科技公司，為了要讓自己更有具「帶貨力」，選擇南韓做為試水溫的主要市場。

消息人士告訴韓聯社，YouTube直播帶貨平台開張時，大約有30個品牌以韓語進行直播。路透社說，直播帶貨頻道會先以運作90天的方案推出。

一位YouTube發言人對韓聯社說，「YouTube一向致力提供包括南韓用戶在內的所有用戶，一個投入、資訊性的、娛樂性的購物經驗。為了努力達到這個目標，我們可能不時會實驗多種YouTube Shopping功能，以便帶給我們用戶最佳經驗」。他沒有提供更多細節。

YouTube的廣告營收現在受到雙重威脅，不但廣告主節約廣告開支，還有抖音（TikTok）來競爭。Google的商務長Philipp Schindler 2月時就說，讓用戶更容易由內容創作者、品牌或用戶喜歡的內容當中直接購物，有著許多潛在可能。

YouTube要發表直播帶貨平台的消息一出，Naver股價下跌4%，樂天購物也跌3.3%，都比大盤的0.5%微跌幅度大很多。

根據Kyobo證券的資料，南韓的直播帶貨市場今年可望成長到10兆韓元（77億美元），2021年時這個市場有2.8兆韓元。Naver的市占約60%。