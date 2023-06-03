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華為參戰AI聊天機器人 將推「盤古Chat」應戰ChatGPT

中央社／台北4日電
華為預計7月發布一款名為盤古Chat對戰ChatGPT的多模態千億級大模型產品。（路透）
華為預計7月發布一款名為盤古Chat對戰ChatGPT的多模態千億級大模型產品。（路透）

中國媒體報導，華為預計7月發布一款名為盤古Chat對戰ChatGPT的多模態千億級大模型產品；將是繼阿里、百度之後，中國又一重要科技巨頭參賽AI聊天機器人領域。

鈦媒體3日報導，指從華為內部獨家獲悉，華為將發布一款直接對標ChatGPT的多模態千億級大模型產品，名為盤古Chat。

報導表示，預計華為盤古Chat將於今年7月7日舉行的華為雲開發者大會上對外發布以及內測，產品主要面向To B/G企業及政府端客戶。並引述華為公布的一份論文數據顯示，華為盤古Chat的大模型基礎在對話方面可能已接近GPT-3.5的水平。

文章表示，這意味在中國AI大模型競賽中，繼阿里、百度之後，又一重要科技巨頭參賽。且基於華為的技術能力，盤古Chat有望成為國內技術能力最強的ChatGPT產品。

不過報導也指出，值得注意的是，由於盤古大模型擁有超大規模的參數，因此訓練成本較高。且盡管盤古大模型在中文語言的處理方面具有很高的準確度和品質，但但在語義理解方面仍存在一定的侷限性，尤其是在處理複雜的語言結構和語義推理方面。同時，盤古Chat大模型也將面臨著行業激烈的競爭壓力。

澎湃新聞5月31日報導，中國應戰ChatGPT開第一槍的科技巨頭是百度，產品是今年3月推出的「文心一言」，隨後是阿里推出「通義千問」。

華為 ChatGPT 百度

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