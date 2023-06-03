我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相

解放軍台海意圖衝撞 迫使美艦改變航道

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

TVBS新聞網／編輯顏敏翔即時報導
不少人使用iPhone一段時間後，常常會覺得手機速度變慢。（路透）
不少人使用iPhone一段時間後，常常會覺得手機速度變慢。（路透）

不少人使用iPhone一段時間後，常常會覺得手機速度變慢，卻又不想花大錢換新手機；對此，SlashGear就傳授5個小技巧，讓舊iPhone能夠重獲新生。

1. 將手機更新至最新版本

部分果迷不太愛更新iPhone，認為這樣反而會導致速度變慢，但其實長期不更新可能會讓手機效能下滑，因為官方除了會針對系統Bug進行修復之外，也會不時添加新功能，因此讓iPhone維持最新版本才能保持最佳狀態。

2. 清理手機儲存空間

蘋果官方備忘錄曾指出iPhone的運作速度變慢，最常見的原因就是「儲存空間不足」，因為軟體運作需要一定的儲存空間，建議用戶可以從「設定」頁面進入「一般」，查看「iPhone儲存空間」，蘋果建議至少保留1GB的可用空間，才能讓iPhone運作順暢。

3. 更換手機電池

iPhone在使用一段時間後，電池續航力會逐漸下降，蘋果官方曾建議，當電池健康度低於80％，會容易出現耗電異常，建議應更換電池；用戶可從「設定」頁面點選「電池」，進入「電池健康度與充電」就能查看「電池健康度」。

4. 減少畫面動態效果

iPhone介面在使用上會出現許多動態效果，只要停用部分畫面效果變化就能夠降低iPhone的運行負擔，用戶可以從「設定」進入「輔助使用」，點選「動態效果」，再選擇啟動「減少動態效果」；另外還可以在「輔助使用」頁面選擇「顯示與文字大小」，點選「減少透明度」。

5. 重置iPhone

倘若試過各種方法後，iPhone速度仍無法提升，便可考慮使用最終手段「重置整台iPhone」，這會讓手機回到最原本、乾淨的狀態，不過在重置之前，切記一定要先備份所有資料。

iPhone用久覺得卡卡？外媒授5技巧讓手機「回春」

TVBS新聞網

iPhone 手機 蘋果

上一則

玩家注意 拉斯維加斯大道上的賭場「最容易輸錢」

下一則

6歲上「艾倫秀」台雙胞胎左左右右15歲了 燦笑畢業照曝光

延伸閱讀

鴻海印度新廠 明年4月投產iPhone 規畫年產2000萬支

鴻海印度新廠 明年4月投產iPhone 規畫年產2000萬支
蘋果WWDC官網藏密語 網破解：等超久的「重磅新品」來了

蘋果WWDC官網藏密語 網破解：等超久的「重磅新品」來了
1圖看近3年iPhone螢幕進化史 這代最驚豔

1圖看近3年iPhone螢幕進化史 這代最驚豔
蘋果中國全球首次直播帶貨 網友因這原因紛紛吐槽

蘋果中國全球首次直播帶貨 網友因這原因紛紛吐槽

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

2023-05-27 21:47
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
NBA波士頓塞爾提克隊球團共同所有人、億萬富豪海爾(前中)贈送波士頓麻州大學畢業生每人1000元。(影片截圖)

波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元

2023-05-27 20:36
這隻魚的品種不明，但可以看出身體較長、前鰭短，推測應是底棲動物。（翻攝自Instagram／ @rfedortsov_officia_account）

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

2023-05-29 02:45
小學數學考除法，「5塊餅4兄弟怎分最公平」，一名小學生雖然答錯，但答案讓許多人感動。（示意圖／ingimage）

數學考「5塊餅分4兄弟」 小學生答錯卻感動眾人獲滿分

2023-06-02 04:50

超人氣

更多 >
全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命
30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心
飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊