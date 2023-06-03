iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

不少人使用iPhone一段時間後，常常會覺得手機速度變慢。（路透）

不少人使用iPhone 一段時間後，常常會覺得手機 速度變慢，卻又不想花大錢換新手機；對此，SlashGear就傳授5個小技巧，讓舊iPhone能夠重獲新生。

1. 將手機更新至最新版本

部分果迷不太愛更新iPhone，認為這樣反而會導致速度變慢，但其實長期不更新可能會讓手機效能下滑，因為官方除了會針對系統Bug進行修復之外，也會不時添加新功能，因此讓iPhone維持最新版本才能保持最佳狀態。

2. 清理手機儲存空間

蘋果 官方備忘錄曾指出iPhone的運作速度變慢，最常見的原因就是「儲存空間不足」，因為軟體運作需要一定的儲存空間，建議用戶可以從「設定」頁面進入「一般」，查看「iPhone儲存空間」，蘋果建議至少保留1GB的可用空間，才能讓iPhone運作順暢。

3. 更換手機電池

iPhone在使用一段時間後，電池續航力會逐漸下降，蘋果官方曾建議，當電池健康度低於80％，會容易出現耗電異常，建議應更換電池；用戶可從「設定」頁面點選「電池」，進入「電池健康度與充電」就能查看「電池健康度」。

4. 減少畫面動態效果

iPhone介面在使用上會出現許多動態效果，只要停用部分畫面效果變化就能夠降低iPhone的運行負擔，用戶可以從「設定」進入「輔助使用」，點選「動態效果」，再選擇啟動「減少動態效果」；另外還可以在「輔助使用」頁面選擇「顯示與文字大小」，點選「減少透明度」。

5. 重置iPhone

倘若試過各種方法後，iPhone速度仍無法提升，便可考慮使用最終手段「重置整台iPhone」，這會讓手機回到最原本、乾淨的狀態，不過在重置之前，切記一定要先備份所有資料。

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