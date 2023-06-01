1圖看近3年iPhone螢幕進化史 這代最驚豔

蘋果分析師預測iPhone未來3年發展，而iPhone 16系列則是改變最大的一年。圖為iPhone 14 Pro系列。（翻攝自蘋果官網）

蘋果 （Apple）iPhone 將在9月推出新機iPhone 15系列，也傳出手機 全面換成Type-C接孔。不過有爆料人士稱iPhone 15系列因太平庸「都可以跳過」、iPhone 16則是史上改變最大的一年，更有分析師 指出未來的iPhone將變得更長，並預測未來三年螢幕的變化，聯合新聞網《科技玩家》製作模擬圖整理出iPhone 15至iPhone 17系列的螢幕外觀，帶你了解發展。

iPhone 15 沒改變太多

尺寸：6.12吋（6.7吋）／6.69吋（6.7吋） 螢幕比例：19.5：9 螢幕更新率：平價版60Hz／Pro版120Hz

知名分析師Ross Young指出，今年的iPhone 15系列與去年iPhone 14系列一樣，螢幕未有太大差異，可能會縮窄邊框，一樣有6.1吋的iPhone 15、iPhone 15 Pro，以及6.7吋的iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max，螢幕長寬比例為19.5：9，平價版iPhone 15維持「瀏海螢幕」；iPhone 15 Pro系列仍獨享動態島 （Dynamic Island）、支援最高120Hz ProMotion自動適應更新頻率。

iPhone 16 全面改用動態島

尺寸：6.12吋（6.7吋）、6.69吋（6.7吋） 螢幕比例：平價版19.5：9／Pro版19.6：9 螢幕更新率：平價版60Hz／Pro版120Hz

iPhone 16系列被稱作「iPhone史上改變最大的一年」，因全系列都變為藥丸挖孔螢幕設計，都能使用動態島。平價版iPhone 16、iPhone Plus各維持6.1吋（6.1吋）、6.69吋（6.7吋）大小，但旗艦款將變得又大又長，iPhone 16 Pro提升至6.27吋、iPhone 16 Pro Max為6.86吋，螢幕長寬比例來到19.6：9，且一樣獨享120Hz ProMotion自動適應更新頻率。

iPhone 17 全面提升、Pro款變「1個點挖孔螢幕」設計

尺寸：6.27吋、6.86吋螢幕比例：19.6：9 螢幕更新率：120Hz