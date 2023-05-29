黃仁勳發表一連串AI新品 從超級晶片、廣告到遊戲全包

輝達執行長黃仁勳29日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演說，同時發表輝達多項AI新產品與服務。（彭博資訊）

輝達 執行長黃仁勳29日發表多項AI 新產品與服務，要進一步讓近來促使輝達成為全世界市值最高晶片 企業的AI熱潮邁向實現。

黃仁勳出席台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，發表包括名為DGX GH200 AI超級電腦平台在內的多項新產品。DGX GH200可協助科技企業創造ChatGPT的後繼產品，而微軟、臉書母公司Meta Platforms以及Google預期將是使用DGX GH200的首批客戶之一。

DGX電腦是希望讓資料中心營運業者繼續採用輝達產品的另一項嘗試。微軟、Google等業者都在競相開發類似ChatGPT聊天機器人的服務，而那需要大量的算力。為了滿足這類需求，輝達同時為資料中心提供設備，同時打造客戶可使用的輝達超級電腦。輝達表示，這包括在台灣的兩台新的超級電腦。

DGX GH200超級電腦是由256個Grace Hopper超級晶片組成，黃仁勳說，這種晶片可稱為「巨型繪圖處理器（GPU）」。輝達說，這款超級晶片已全面投產。黃仁勳也表示，H100 晶片現在已處於全力投入生產的狀態。H100是輝達去年發表的最新旗艦AI晶片。

輝達也與英國廣告和公關服務跨國公司WPP集團合作，採用AI與元宇宙來降低產製廣告的成本。WPP將採用輝達的Omniverse技術來創造產品的「虛擬複製品」，可予以操作，以便客製化廣告，並且降低昂貴重新拍攝的必要性。

輝達還發表一款網路產品Spectrum X，可加速資中心內的資訊的傳輸速度，以解決目前的最大IA瓶頸之一。這款產品是利用在2020年收購Mellanox Technologies的技術，來解決這一問題。此外，輝達正在以色列興建一座資料中心，來展示實際成效。

輝達也尋求改變人們與影音遊戲之間的互動，推出一款名為Nvidia ACE for Games的服務，將透過AI讓遊戲中的陪襯角色與玩家有更生動的互動，並賦予他們更多鮮明的個性。這款服務將讓遊戲中的陪襯角色聆聽玩家的說了那些話，轉換成文本並送到生成式AI程式，創造出更自然、更即興的回應。

黃仁勳表示，科技產業的傳統結構已經無法加速改善，來應付複雜的運算任務。為了實現AI的全面潛力，客戶正逐步轉向加速運算與GPU，「我們已經抵達新運算時代的轉折點」。

一連串新品凸顯出輝達從GPU製造商躍居AI熱潮的核心。黃仁勳上周公布輝達本季營收財測預料比分析師高出約40億美元，主要由處理AI任務的資料中心晶片的需求所帶動。消息激勵輝達股價創歷史新高，公司市值逼近1兆美元，而這是晶片產業的首例。