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彎曲角度超過360度 中國研發「可捲式」太陽能電池

記者謝守真／即時報導
柔性太陽能電池矽片能彎曲半徑小於5毫米。（取自央視新聞）
柔性太陽能電池矽片能彎曲半徑小於5毫米。（取自央視新聞）

你能想像太陽能電池能薄如紙張任人隨意捲起嗎？中國研究人員開發了一種邊緣圓滑處理技術，其技術研發的柔性單晶矽太陽能電池輕薄如紙，厚度僅60微米，可以讓人輕易地彎曲、折疊。此項技術的研究論文，已於24日在國際學術期刊《自然》（Nature）發表。

上觀新聞報導指，柔性單晶矽太陽能電池組件成功應用於臨近空間飛行器、光伏建築一體化、車載光伏等領域上面。而單晶矽太陽能電池則是當前開發最快的一種太陽能電池，具有多個優點，如使用壽命長、製備工藝完整以及轉化效率高，是光伏（太陽光電系統）市場的主導產品。

中科院上海微系統所副所長狄增峰表示，「目前，單晶矽太陽能電池在光伏市場的占有率達到95%以上」。他稱，現階段，單晶矽太陽能電池主要應用於分布式光伏電站與地面光伏電站，「如果將其做成可以彎曲的柔性太陽能電池，就可以廣泛應用於建築、背包、帳篷、汽車、帆船甚至飛機上」，為房屋、各種便攜式電子及通信設備、交通工具等提供輕便的清潔能源。

中國科研人員開發了一種薄如紙張，可彎曲、折疊的太陽能電池。相關研究成果5月24日...
中國科研人員開發了一種薄如紙張，可彎曲、折疊的太陽能電池。相關研究成果5月24日在線發表於《自然》雜誌，並被選為封面文章。（取自科技日報）

央視新聞特別強調，目前，該團隊已經可以實現將矽片的厚度減薄為50至60微米。基於此技術生產的柔性單晶矽太陽電池與傳統太陽能電池相比，光電轉換效率基本上維持不變。

論文共同通訊作者劉正新則提到，此次研究通過簡單工藝處理實現了柔性單晶矽太陽能電池製造，並在量產線驗證了批量生產的可行性，為輕質、柔性單晶矽太陽能電池的發展提供了一條可行的新路線。同時，研究團隊開發的大面積柔性光伏組件已經成功應用於臨近空間飛行器、建築光伏一體化和車載光伏等領域。

另，狄增峰補充，柔性太陽電池將極大拓展太陽能光伏的應用場景，將更好地服務國家重大工程和國家「碳達峰碳中和」戰略。

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