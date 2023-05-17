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微軟電腦開放蘋果iPhone「iMessage」了 Win10、Win11都能用

聯合新聞網／ 即時報導
微軟宣布，現在PC端也可接收iPhone訊息，打破「蘋果生態系」限制。（取材自微軟官網）
微軟宣布，現在PC端也可接收iPhone訊息，打破「蘋果生態系」限制。（取材自微軟官網）

如果你擁有一台蘋果 （Apple）iPhone 手機，但電腦卻不是mac的話，就可能會被排除在「蘋果生態系」之外。然而微軟 （Microsoft）近期宣布，正式向Windows 10 和Windows 11 的用戶開放iPhone相關連動，讓你使用PC也能輕鬆收到iPhone端的訊息。

根據微軟於4月26日發布的消息指出，他們將於5月15日全面開放iOS版Phone Link與Windows 11連動，讓iPhone使用者能更方便使用PC。

內容指出，許多Android使用者已經相當熟悉「Phone Link」功能，可以相當方便地在Windows PC上使用手機的功能，而現在也提供iOS版Phone Link，可以為通話、傳訊息等功能提供基本的iOS服務，這也代表Win11可以間接使用「iMessage 」功能。

但若要啟用此功能，iPhone必須至少有iOS 14或更高版本，且該服務並不支援iPad或Mac，也無法透過PC來達到「群組聊天」、「查看影音檔案」和「歷史聊天記錄」等。除此之外，PC 端無法區分訊息為「iMessage」和「其他SMS簡訊」，因此所有訊息都都以相同的「灰色氣泡」樣式顯示。

iPhone iOS 手機

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