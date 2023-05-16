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蘋果被指疑用維修限制迫用戶淘汰舊機 法國要查

中央社／巴黎15日綜合外電報導
法國檢察官正在調查蘋果公司涉嫌利用維修限制讓舊款iPhone被淘汰一事。圖為iPhone X。(路透)
法國檢察官正在調查蘋果公司涉嫌利用維修限制讓舊款iPhone被淘汰一事。圖為iPhone X。(路透)

法國檢察官今天表示，正調查美國科技巨擘蘋果公司（Apple）涉嫌利用維修限制讓舊款iPhone被淘汰一事。

綜合法新社與路透報導，巴黎檢察官發言人說，ㄉㄧㄡˋ檢方已對蘋果產品的「計畫性報廢」展開司法調查。計畫性報廢是一種廣受批評的商業手法，時間一到，消費者就得被迫更換新品。

檢方發言人說，收到環保團體「停止計畫性報廢」（Halte a l'Obsolescence Programmee, HOP）提出的申訴後，「我們於2022年12月開始針對欺騙性行銷和計畫性報廢進行調查」。

「停止計畫性報廢」團體表示，希望調查能證明蘋果利用「連結備用零件序號與智慧型手機序號，包括透過微晶片，讓手機製造商得以限制未經核准的人員維修，或從遠端降低那些以通用零件維修的手機的性能。」

這個團體也呼籲蘋果「在真正的循環經濟邏輯下，保障設備維修權」。

目前尚未聯繫到蘋果法國分公司（Apple France）就此置評。

蘋果2017年底坦承當時最新版iOS作業系統會降低舊機性能，並因未告知iPhone用戶而於2020年同意支付2500萬歐元（約2736萬美元）罰款。

蘋果 智慧型手機 檢察官

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