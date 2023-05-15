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ChatGPT持續火熱 中國科技巨頭：誰不會用就要被淘汰

記者謝守真／即時報導
ChatGPT將為人類的工作、生活帶來哪些改變愈來愈受到關注。（路透）
ChatGPT將為人類的工作、生活帶來哪些改變愈來愈受到關注。（路透）

ChatGPT日益受到關注，中國知名科技廠360集團創辦人周鴻禕指出，ChatGPT-4.0已是地球上最聰明的「人」了。他並稱，不會用的人將被淘汰；所有高科技公司現在都在打造屬於自己的大模型，至少是「千模大戰」，不出意外，很快會發展到「萬模大戰」。

ChatGPT是由美國OpenAI公司於2022年開發的大型語言模型軟體，去年推出後短短5天用戶數就破100萬，成為人類史上用戶數增長最快的消費型應用程式。ChatGPT是一種深度語言學習模式，透過大量文本數據，能生成如同人類創作的文本，並可使用在文字翻譯、廣告文案、編輯影片等領域。

央視13日播出的節目《對話》，以「尋找AI的邊界」為主題，從技術創新、風險與挑戰等不同面向，對ChatGPT的通用型人工智慧發展進行討論。

周鴻禕認為，ChatGPT是一場工業革命，作為新事物，熱度現在才要開始。他直言，ChatGPT熱度如此高，是因為能真正幫助人們解決問題。過去近50年來，人工智慧研究的曲線一直很平緩，他分析，今年將會是個轉捩點，人工智慧開始進入指數級發展，「這次不是虛火，是真正的工業革命級的技術」，至少能提高很多企業、很多人的工作效率。

周鴻禕直言，不會用搜索都沒有這麼可怕，但不會用ChatGPT的人，未來一定會被淘汰。這「不存在入場問題，是誰不幹人工智慧，不擁抱人工智慧，誰就要被淘汰。」

節目當中被主持人問及哪個行業會被最先取代，以及未來會有什麼新興行業出現。周鴻禕分析，大部分的產業不會被代替。舉例來說，軟體工程師，ChatGPT不能取代軟體工程師，ChatGPT雖然現在能寫代碼，寫具體的模塊或具體的功能，但整個程序的結構還是要有系統架構師才得以執行。

百川智能創辦人王小川則認為，不是把ChatGPT當成工具，反而要把它當成夥伴。它不光能提高我們的生產效率，而是能幫助我們解決「怎麼做」的問題。人類會走到一個新的境界，而不是原來工業革命裡一種典範的變化而已。

針對ChatGPT將來有哪些新的應用趨勢，周鴻禕稱，ChatGPT正在具備任務調度、任務規畫和調解的能力，讓其從「副駕駛」的位置上逐步變成「主駕駛」。周鴻禕以電腦為例，在通用型電腦出來前，只有少數機構才能使用，而通用電腦出來以後，上面軟體可以跑財務、遊戲、辦公等各種功能，從而對各行業產生價值。

周鴻禕稱，未來三到五年，各行各業都要被ChatGPT重塑一遍。他提醒，不要把ChatGPT看成一個新時代的搜索，或者是新的聊天機器人，這只是他的第一個版本包裝而已。ChatGPT本身的技術還沒有達到邊界，怎麼和傳統產業結合，還不確定，就跟電腦一樣。

周鴻禕指，不會用ChatGPT將來都將面臨被淘汰的命運。（截圖自央視）
周鴻禕指，不會用ChatGPT將來都將面臨被淘汰的命運。（截圖自央視）

ChatGPT 人工智慧 AI

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