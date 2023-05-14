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估9月量產、秋季出貨 WSJ：蘋果正衝刺6月發表MR裝置

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果正籌備在6月發表混合實境（MR）頭戴裝置，但預料要9月才會量產，最快秋季才會送到多數用戶手上。（取材自Appleinsider）
蘋果正籌備在6月發表混合實境（MR）頭戴裝置，但預料要9月才會量產，最快秋季才會送到多數用戶手上。（取材自Appleinsider）

華爾街日報（WSJ）報導，蘋果的工程師和主管正緊鑼密鼓地籌備在6月全球開發者大會（WWDC）上，發表混合實境（MR）頭戴裝置，但該裝置預料9月才會量產，最快秋季才會送到多數用戶手上。

蘋果這款頭戴裝置將整合擴增時境（AR）與虛擬實境（VR）功能，成為「混合實境」裝置，穿戴的用戶若是遊戲玩家，將能透過螢幕體驗虛擬世界，同時又能看到周遭的實體世界。

蘋果的工程師和主管已花好幾個月的時間，準備在6月WWDC發表的樣品機。知情人士透露，一些蘋果員工和供應商已懷疑蘋果是否可能延後推出，因為遭遇整合新軟體、生產、及更廣泛市場的挑戰，蘋果仍可能調整發表時間。

知情人士說，蘋果這次的發表計畫將打破傳統和常規，發表還在試驗階段的產品。蘋果耗時七年開發這款MR裝置，產業主管和科技分析師說，若要打造出理想版本，可能要花更多時間，但競爭對手的各自產品都已上市，蘋果不想再等了。蘋果已預測，這款裝置的採用速度將比Apple Watch或iPhone還慢。

知情人士指出，由於製造延誤，MR裝置預料9月才會量產。知名分析師郭明錤先前估算，這款MR裝置今年出貨量介於20萬~30萬台，遠少於第一代iPhone和Apple Watch的首年產量。郭明錤已說，該裝置由立訊負責組裝，而2025發表的下一代高階產品也正規劃由立訊操刀，至於鴻海將組裝第二代的低階蘋果MR裝置。

蘋果這次發表的MR裝置定價料約為3,000美元，是Meta最貴頭戴裝置Quest Pro的三倍。知情人士指出，即便如此高價，蘋果的硬體利潤率依然微薄。

知情人士透露，蘋果也已必須做出重大的設計讓步，例如有一個可能讓用戶配戴在腰部的個別外部電池組，並且可能用類似護目鏡的設計完全包覆住使用者的眼睛，如此一來，穿戴者沒辦法像戴一般眼鏡一樣直接看到周遭環境。

這款裝置的成敗將取決於來自開發者生態系的支持。知情人士說，蘋果正試圖為該裝置開發「殺手級應用程式（App）」，並致力於開發類似FaceTime的產品，以及把旗下行動App移植到該裝置的方法。

蘋果 App Apple Watch

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