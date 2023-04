不只iPhone 15系列改用Type-C 1配件傳也會跟著改

果粉們引頸期盼的蘋果 (Apple )iPhone 15 系列新機即將於今年蘋果秋季發表會亮相,傳言這代迎來最大改變「全面改成Type-C 接口」,一大變化令果粉們相當興奮;不只如此,知名爆料者「ShrimpApplePro」28日再帶來好消息,蘋果配件有線耳機EarPods也將一併改為Type-C接口。

目前所有有關iPhone 15系列機款的傳聞都指向「將全面改採Type-C接口」,但這也意味著部份蘋果配件可能無法相容(在不另外使用轉接器的情形下),例如搭載Lightning接口的蘋果有線耳機EarPods,恐怕就沒辦法適用於採用Type-C的iPhone 15系列機款。

對此,知名爆料者ShrimpApplePro推文捎來好消息,他表示目前搭載Type-C接口的有線耳機EarPods已經進入量產程序,他此前也指出富士康正在量產耳機(此處應指有線耳機EarPods的耳機零件)及數據線材。

