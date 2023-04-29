不只iPhone 15系列改用Type-C 1配件傳也會跟著改

據悉除了蘋果iPhone 15系列新機改採Type-C接口之外，配件有線耳機EarPods也會跟進。（示意圖／路透）

果粉們引頸期盼的蘋果 （Apple ）iPhone 15 系列新機即將於今年蘋果秋季發表會亮相，傳言這代迎來最大改變「全面改成Type-C 接口」，一大變化令果粉們相當興奮；不只如此，知名爆料者「ShrimpApplePro」28日再帶來好消息，蘋果配件有線耳機EarPods也將一併改為Type-C接口。

目前所有有關iPhone 15系列機款的傳聞都指向「將全面改採Type-C接口」，但這也意味著部份蘋果配件可能無法相容（在不另外使用轉接器的情形下），例如搭載Lightning接口的蘋果有線耳機EarPods，恐怕就沒辦法適用於採用Type-C的iPhone 15系列機款。

對此，知名爆料者ShrimpApplePro推文捎來好消息，他表示目前搭載Type-C接口的有線耳機EarPods已經進入量產程序，他此前也指出富士康正在量產耳機（此處應指有線耳機EarPods的耳機零件）及數據線材。

Theoretically the same way MFI Lightning works, just now is USB-C.

We rarely see it cuz Lightning has been here for a while and it has been bypassed. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 27, 2023

MacRumors報導指出，新款有線耳機EarPods無需轉接器即可直接連接於iPhone 15系列機款；蘋果預計在9月正式推出iPhone 15系列新機，因此新版有線耳機EarPods可能也會在屆時推出；蘋果分析師郭明錤過去曾稱AirPods 充電盒、MagSafe行動電源、巧控鍵盤、滑鼠等配件也將改採Type-C。

目前蘋果提供的有線耳機EarPods的連接口分為Lightning和3.5 mm兩種方式。不過，自從蘋果於2016年推出主打產品AirPods並取消iPhone機身（iPhone 7）的3.5 mm耳機插孔後，有線耳機EarPods明顯變得不再受到果粉歡迎了。據悉除了蘋果iPhone 15系列新機改採Type-C接口之外，配件有線耳機EarPods也會跟進。