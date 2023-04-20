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Google廣告服務 傳將引進生成式AI技術

編譯黃淑玲／綜合19日電
Google廣告部門計劃未來幾個月內，導入生成式AI技術。(路透)
Google廣告部門計劃未來幾個月內，導入生成式AI技術。(路透)

Google計畫未來幾個月內，在廣告部門引進生成式人工智慧（AI）技術。

金融時報取得一份Google內部對廣告主的簡報資料，標題為「由AI驅動的2023年廣告」。Google在簡報中指出，「生成式AI打開整個創意世界」，將基於真人製作的行銷素材，使用AI技術創造出新穎的廣告，

Google目前已在廣告部門運用AI技術，但只是產生簡單的彈出訊息，鼓勵使用者購買產品，還沒有把最新研發出來的生成式AI，整合進廣告服務當中。未來廣告業務採用生成式AI，也會由Bard聊天機器人來做，這表示廣告公司的行銷素材，可以被更精細地重組成各種廣告活動。

簡報說，廣告主可提供特定廣告活動的圖像、影片或文字等，讓AI重新混合這些素材，針對想觸及的閱聽對象產生廣告。或是針對其他目標，例如銷售額，來生成能促進達標的廣告。

一位了解Google這項簡報的人士說，他們擔心這個AI工具可能散播錯誤資訊，因為聊天機器人會很自以為有把握地陳述錯誤事實。

Google對金融時報說，他們會安排確實的防護，避免這類錯誤發生。Google上個月發表聊天機器人Bard，挑戰OpenAI研發的ChatGPT。最近廣泛將這個生成式AI導入旗下用戶眾多的應用程式，像是Workspace、Google Docs、Gmail等。

AI Google 重組

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