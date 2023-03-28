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蹭ChatGPT熱度 微軟等雲端三雄要靠生成式AI衝業績

編譯葉亭均／綜合外電
微軟執行長納德拉。美聯社
微軟執行長納德拉。美聯社

科技巨擘正在推廣新的人工智慧（AI）工具，宣稱這些工具將完全改變人們的工作、學習與創造力。實際上，這些業者同時絞盡腦汁，思考如何運用生成式AI來活化他們的雲端運算業務。

華爾街日報報導，亞馬遜、微軟和字母公司旗下的Google這三大雲端業者已把生成式AI的潛能列為他們的主要銷售賣點，試圖搭上聊天機器人ChatGPT這類應用程式引發的興趣熱潮。

知情人士說，微軟執行長納德拉已在公司總部和紐約辦事處的銷售會議上，提到企業如何透過其Azure雲端產品來利用AI以提高效率。

Google本月表示，將把旗下最大AI計畫之一「Pathways語言模型」（PaLM）賣給使用其雲端服務的軟體開發商。Google的客戶將能用它來打造客製化聊天機器人，或打造對網頁進行摘要的工具。

微軟和Google都表示，他們正把聊天機器人的技術灌注到Microsoft Word、Google Docs這類辦公室生產力軟體程式中。

規模較小的AI新創公司可能雲端三雄頗具潛力的新大客戶，原因是它們需要大量的算力來開發與運作應用程式（app）。根據創投公司Andreessen Horowitz的估計，生成式AI app所賺進的營收中，約10%至20%會流向雲端服務業者，主要就是流向了雲端三雄。

三大業者強力推動生成式AI之際，正值它們面臨雲端運算事業成長大幅減緩。這項業務一直是它們的主要成長動力，而且也是亞馬遜和微軟的獲利支柱。分析師預期，三大雲端業者今年合計雲端營收成長18%，比去年的增幅幾乎少了一半。

最大雲端服務業者亞馬遜雲端事業AWS上季營收成長20%，創歷來紀錄最低。亞馬遜公司本月稍早宣布裁員9,000人，還強調雲端運算部門是主要裁員目標。

雲端二哥微軟則警告投資人雲端事業正在放緩。納德拉指出，客戶為了節省開支，正縮減雲端運算支出。

雲端業者正把免費服務宣傳與銷售團隊積極推廣相結合，瞄準開始使用生成式AI的當前與潛力客戶，看好生成式AI能開創雲端業務成長的新時代。

雲端 AI 微軟

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