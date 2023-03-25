OpenAI瞄準中國市場？已申請GPT-4商標

中國商業查詢平台「天眼查」資料顯示，美國人工智慧研究公司OpenAI 近日已在中國提交了「GPT-4」商標的申請，國際分類為科學儀器。（取材自財聯社）

中國商業查詢平台「天眼查」資訊顯示，美國人工智慧 研究公司OpenAI 近日已在中國提交了「GPT-4」商標的申請，國際分類為科學儀器。此前，該公司還申請註冊了一項國際分類為網站服務的「WHISPER」商標。這一消息引起了業界的廣泛關注和討論。

GPT-4是OpenAI公布的大型語言模型的最新版本。據財聯社報導，有接近微軟 的人士猜測，此舉可能為了更好地讓中國使用者接入OpenAI API服務，以展開中國國內業務。

目前，多家A股上市公司宣佈接入或有意接入ChatGPT模型，包括熵基科技、宣亞國際、萬興科技、天娛數科、昆侖萬維、湯姆貓、藍色游標等。

創夢天地24日公告稱，該公司與微軟簽訂服務協定，透過國際版Azure雲服務接入OpenAI，為期三年，將透過微軟 Azure及OpenAI的大模型能力在遊戲產品研發、Fanbook AI生態建設等多個領域展開深化合作。

金山辦公亦表示，未來會考慮接入GPT-4模型。「出海的公司基本都在和OpenAI合作，這是目前最好的技術。」

據「科創板日報」從接近微軟的人士瞭解到，基於Azure智慧雲平台上的OpenAI服務中，尚未開通中國區版本。

針對在中國市場的規畫，微軟公司副總裁、微軟大中華區首席運營官康容日前對「科創板日報」表示，正在與總部探討中。

OpenAI 公司在中國申請「GPT-4」商標的舉措，被視為其進一步擴大在中國市場的佈局和發展戰略的重要一步。該公司表示，中國是全球最大的人工智慧市場之一，OpenAI 致力於加強在這個市場的競爭力和合作夥伴關係，為中國的企業和用戶帶來最先進的人工智慧技術和應用服務。