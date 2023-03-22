「科技演進另一轉捩點」 黃仁勳：AI的iPhone時刻到來

輝達執行長黃仁勳21日表示，生成式AI的崛起，將成為人類科技演進的另一個轉捩點，「AI的iPhone時刻已經到來」。（路透）

被視為AI （人工智慧）重要推手的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 21日在年度GPU技術大會（GTC）中，多次提出「AI的iPhone時刻已經到來。」他說，「ChatGPT短短兩個月用戶數突破1億人次，這只是開端。」他深信生成式AI的崛起，將成為人類科技演進的另一個轉捩點。一如蘋果推出iPhone手機，改變了數十億人的生活型態，以及高科技產業的權力版圖。

對一般民眾而言，輝達已結合亞馬遜雲端 （AWS）、微軟、谷歌及甲骨文等雲端和軟體業者合作，推出一系列AI加速器、生成式AI系統及雲端解決方案，讓每個企業、每個人都可成為AI設計師。許多年輕新創正在建立大型語言模型，輝達也推出更強大的晶片，協助他們成為不同領域的AI應用設計師。

除ChatGPT外，Google也將推出聊天機器人「Bard」。Google21日宣布，這款聊天機器人將先開放美國和英國民眾試用，未來將會有更多的國家開放。

「現在就是AI的轉捩點」，黃仁勳指出，過去「由人類設計的電腦」推出後，每個人都只需要學習自己的語言就可以輕鬆運用科技，「現在每個人，都能成為電腦工程師。」

黃仁勳會中宣布輝達將推出雲端服務，讓企業打造自己獨特的生成式人工智慧系統。目前，輝達合作對象包括電商龍頭亞馬遜、電信業巨擘AT&T、醫療器材業領導廠美敦力（Medtronic）及汽車大廠BMW、賓士和比亞迪，連台積電也要導入應用最新的2奈米製程生產。

例如，BMW將採用該公司開發的元宇宙平台導入在全球25座工廠，並預定2025年正式投入電動車生產。比亞迪也將在電動車車款中，擴大使用輝達的集中式運算平台。

黃仁勳甚至在演說一開始，就直接引用幫亞馬遜建立極為複雜的自動物流系統，印證AI系統可避免人員搬運傷害，精準且有效率地將每位訂戶所採購的物品配送至運輸車。輝達也把公司在醫療和邊緣人工智慧方面的技術用於美敦力的智慧內視鏡模組，透過AI輔助結腸鏡檢查工具，幫助醫師檢測可能導致大腸直腸癌的息肉。

黃仁勳也首度透露與台積電、艾司摩爾（ASML）及新思科技四方合作，將AI加速演算技術導入晶圓製程最關鍵的微影製程，預計今年6月導入台積電2奈米製程試產，助攻縮短良率拉升時程。