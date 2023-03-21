GPT通過這考試 蓋茲說驚呆了 讚1980年來最大科技進展

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates ）表示，OpenAI 的語言生成式人工智慧（AI）是他此生以來所見兩大革命性技術之一，也就是他在1980年代首度見到現代的圖形使用者介面桌上型電腦以來，最具革命性的科技躍進。

這位67歲的億萬富豪在他的「蓋茲筆記」（Gates Notes）部落格上貼文表示：「AI的發展與微處理器、個人電腦、網路和手機的問世一樣具有根本重要性。它將改變人們工作、學習、旅遊、獲得健康照護和與他人溝通的方式。整個產業將圍繞著它重新定位。企業如何運用它，將進行自我區隔。」

蓋茲從2016年起就一直與OpenAI的團隊會面，去年還挑戰團隊，要他們訓練AI系統能通過大學先修生物學考試。他說，這項考試不僅只是直接回答事實，還會要求學生對生物進行批判性思考。蓋茲原本認為GPT系統要花數年才能學習完成，結果只花了幾個月就在大學等級生物課程拿到A分數。

蓋茲說：「整個經驗讓人驚呆了。我明白我見到了自從圖形使用者介面以來最重要的科技進展。」

OpenAI在上周推出GPT-4，是能生成文本的最新一代大規模AI模型，可被運用於撰寫程式、創造圖片，還能回答使用者提供圖片的相關問題。OpenAI吹捧GPT-4能在標準化測驗中取得成功，不過普林斯頓大學一位教授與博士生本周在部落格貼文表示，這些可能是評估這項技術能力的錯誤指標。

蓋茲表示，他獲得靈感啟發，認為AI有潛力可以減少世界上一些最嚴重的不平等問題，從開發中國家的醫療照護到氣候變遷 與教育領域。他說，他的基金會在未來數月將提出有關如何運用AI的更多細節。

不過，蓋茲也坦承這項技術引發有關人力、法律制度、隱私、偏見等等艱難的問題，「世界必須確保人人，不只是富裕的人，能受惠於AI。政府和慈善組織必須扮演角色，確保它減輕不平等，而非加深不平等。這是我自己與AI相關工作的首要任務」。

蓋茲也點出「有人挾AI當作武器」的威脅，表示政府必須與民間企業合作制定限制措施，而且更長期的危機是AI不配合人類、甚至與人類作對。他說，這些問題隨著時間推移將愈來愈嚴重。