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iPhone電池換過健康度就狂掉？內行人：看1數值才準

聯合新聞網／即時報導
圖為示意圖。（路透）
圖為示意圖。（路透）

每每更新手機零件或換電池後，用戶們總是幾家歡樂幾家愁，更新後或許能讓手機性能得到提升，但似乎也有人感覺花了大錢卻升級無感；近日一名iPhone 8用戶就質疑「換完電池後健康度掉很快」，新換的原廠電池才用短短半年「健康度僅剩94%」，貼文一出引來內行人留言表示問題不在電池，而是手機本身。

這名網友在論壇發問「換完電池健康度掉很快？」表示他的iPhone 8舊電池用了三年多，撐到健康度剩下84%才去更換，但明明使用習慣都和以前一樣，自從去年將iPhone 8更換原廠電池後，到現在才半年多，電池健康度卻一下掉到剩94%。

除此之外，他以前也有發現原廠電池用了快一年，電池健康度還會剩下至少99%，直到第二年開始才掉比較快，「結果現在換完電池才半年就已經只剩下94%，是因為換過新電池後，健康度掉比較快嗎？」

貼文曝光後，有網友留言提到「聽說出廠安裝的電池比較好」、「iOS是相同版本嗎？（都市傳說：新版的耗電）」、「可能系統版本也有關係，新手機通常一開始都不太會掉健康」、「iPhone 8都什麼年代了…」、「我公務機iPhone 8停在iOS 12.4.1是正確的！」

不過，有過來人指出「應該要看循環次數，%數只是『快樂錶』，不一定準確」，也有人認為可能與電池本身無關，主要問題出在手機老化可能性較高，「機板老化、漏電之類的吧，所以我現在保Apple Care+都是換背面系統，除了鏡頭前玻璃，其他全換」、「感覺手機主機板老化或漏電的可能性較高」、「只換電池，老硬體配新的APP吃掉一堆資源能不吃電嗎？」、「可能系統也有關係，新手機通常一開始都不太會掉健康度，等到下一代出之後，更新完iOS就開始狂掉」。

依照蘋果官網說明，iPhone電池在正常情況下運作時，經測試可完整充電循環500次後的蓄電量可維持原容量80%。何為充電循環？由於蘋果使用利用充電循環運作的鋰離子電池，當你正常使用消耗相當於100%的蓄電量，就完成一次充電循環；舉例來說，某天你使用75%電池蓄電量，整夜充飽電後，隔日再消耗25%電力，總共放電達100%，這兩日的用電量才累積成一次充電循環。

蘋果iPhone使用「鋰離子電池」是以充電循環的方式運作。（取材自蘋果官網）
蘋果iPhone使用「鋰離子電池」是以充電循環的方式運作。（取材自蘋果官網）

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