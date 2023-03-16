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我撞死人需要錢…AI「擬真兒子聲」騙走老夫妻2萬元

聯合新聞網／即時報導
隨著人工智慧（AI）技術的提升，有心人士也開始透過該技術進行犯罪，捏造出接近真人的聲音進行詐騙。（路透）
隨著人工智慧（AI）技術的提升，有心人士也開始透過該技術進行犯罪，捏造出接近真人的聲音進行詐騙。（路透）

近年來AI人工智慧高速發展，雖然為生活帶來便利，但也造成許多隱憂。加拿大一對老夫妻就接到AI冒充兒子聲音的電話後，被詐騙了2萬1000美元。根據聯邦貿易委員會（FTC）的數據顯示，相關詐騙案件在2022年已經來到240萬件，整體損失的金額也來到了88億美元。

AI人工智慧在近期成為熱門話題，但是隨著相關科技發展，許多「AI詐騙事件」開始發生。根據INSIDER日前報導，加拿大一對夫婦接到一通電話，聲稱是他們的兒子，並且告訴他們自己因為駕車撞死一名外交官而需要入獄，因此需要付2萬1000美元的法律相關費用。

老夫妻在聽這通電話時，因為聲音實在太像兒子，所以幾乎完全相信了。老夫妻隨後開始籌錢並透過虛擬貨幣付款給詐騙集團，事後回想起來時，老夫妻也坦承當時「假兒子」的談話內容有些奇怪，但已經於事無補，遭詐騙的金錢也已經無法尋回。

然而AI是如何找到老夫妻兒子的聲音？根據報導，很可能是透過兒子在YouTube上所上傳的一部關於雪地摩托車的影片中，擷取音軌等方式來進行合成與偽造，才讓老夫妻誤信而上鉤。

據聯邦貿易委員會報告，這些冒名的詐騙在2022年通報數量已經來到240萬件，雖然低於2021年的數字，但是損失的整體金額卻是更高的，共遭詐騙損失88億美元，新型態的詐騙手法層出不窮，民眾仍需多加提防。

詐騙集團 AI 人工智慧

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