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影／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感

中央社東京3日綜合外電報導
人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT。美聯社
人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT。美聯社

無論是考試、寫新聞和程式碼都難不倒人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，因此日本超人氣漫畫「航海王」作者尾田榮一郎求助ChatGPT尋找靈感，或許也就不足為奇了。

法新社報導，尾田榮一郎上個月似乎發現自己遇到創作瓶頸。

工作人員在「航海王」官方推特帳號發布的影片顯示，尾田榮一郎對ChatGPT提問說：「你好，我是作者，我想不出來下週航海王的故事發展，你能幫我想一個嗎？一個超級有趣的劇情，拜託了。」

ChatGPT在幾秒鐘內就創作出主角結識新朋友，並與「影之王」等新敵人戰鬥的劇情。

ChatGPT描述的新故事情節有神秘部落、新夥伴，並將焦點放在羅賓這個角色身上，讓讀者對羅賓的智慧及行動產生關注。

但尾田榮一郎直截了當地回說：「抱歉，太無聊了。」要求ChatGPT再想一個更有趣的故事。

ChatGPT創作的第2個故事則描述外星人登上了海賊船，魯夫與魔女打鬥，並重建被邪惡宇宙飛船摧毀的母星。

尾田榮一郎回說：「謝謝。我會照著這個方向畫下去。」

這部描述草帽小子魯夫與他的夥伴想奪得大秘寶、成為海賊王的冒險故事，吸引全球粉絲的關注。去年7月25日開始在「週刊少年Jump」恢復連載。

航海王漫畫1997年在日本開始連載，至今單行本共有100多集，全球累計銷量破紀錄，也創下「由單一作者創作發行量最多的漫畫系列」金氏世界紀錄。

ChatGPT 日本 人工智慧

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