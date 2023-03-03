短影音比追劇吸引人…美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

眾院禁止TikTok用於美國所有設備。（路透）

根據市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）今天發布的一項報告，美國成年人花在短影音分享應用程式TikTok 的時間，已接近用於串流平台巨人Netflix 的時間。

法新社報導，「內幕情報公司」報告指出，TikTok使用量在兩年前即已讓谷歌（Google）擁有的YouTube 黯然失色，並持續以比YouTube更快的速度成長，特別是在處於收入黃金階段的美國成年人。

報告也說，「美國成年人的TikTok用戶，花在此應用程式的時間正迅速增加。」「遠遠領先花於YouTube的時間，並縮小了與Netflix之間的差距。」

這間市調機構表示，25至54歲的美國成年人對TikTok特別容易上癮。它同時預測，今年美國成年用戶每天平均花在TikTok將近56分鐘，比看Netflix的時間少6分鐘。

報告中說，自COVID-19大流行以來，TikTok是社群網路總使用時間持續成長的一項重要原因。

「18至24歲的TikTok用戶，每天在TikTok上觀看相當於一部完整長度的喜劇電影。」

報告指出，千禧世代與X世代「觀看傳統電視的時間正在減少，許多電視觀眾很可能在看電視的時候同時在看TikTok。

美國國會由共和黨主導的眾院外交事務委員會，本週通過「嚇阻美國科技敵國法案」（Deterring America's Technological Adversaries Act, DATA），這項法案將使禁止使用TikTok變得更容易，不過它將面臨言論自由支持者的挑戰，以及民主黨在眾議院院會與參議院的反對。

TikTok屬於中國字節跳動公司（ByteDance），字節跳動正因隱私與監控問題在多個國家接受審查。