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更新iOS 16.3.1爆耗電災情 後悔想「降級」也沒辦法

聯合新聞網／ 即時報導
不少果粉更新iOS 16.3.1版本後，紛紛回報出現耗電災情。示意圖。（路透）
不少果粉更新iOS 16.3.1版本後，紛紛回報出現耗電災情。示意圖。（路透）

蘋果（Apple）於2月14日釋出iOS 16.3.1更新檔，不少果粉「身先士卒」搶先升級卻爆出狂掉電量的災情，但如今若後悔升級、想「降級」恐怕也沒辦法了。

iOS 16.3.1為相對更新較小的一種版本，主要修復3項錯誤bug，包含iCloud、Siri及車禍偵測問題，也針對安全性漏洞進行修復，並增加支援第二代HomePod服務。

許多果粉於兩周前搶先升級iOS 16.3.1版本系統，PTT卻有不少人回報災情「一直在掉電」，若是後悔想降級，是可以降回前一版本iOS 16.3，但晚一步的果粉們恐怕來不及了，蘋果已經關閉該版本的認證通道。

iOS 16.3.1版本釋出後一周，MacRumors於2月20日報導指出，蘋果在新版本發布後確認系統運作正常便關閉舊版本認證通道，以鼓勵果粉升級維持最新的運作版本。

不過，蘋果在釋出更新檔一周後關閉認證通道的慣例仍有例外；據IT之家報導，蘋果iOS／iPad 15.6 RC版本於2022年7月發布後，足足有半年之久未關閉認證通道，也因此成為許多果粉跨入iOS 16系統的一帖「後悔藥」，但如今iOS／iPad 15.6 RC版本也在2月24日宣布正式關閉。

iOS 蘋果 車禍

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