全球首例 首本ChatGPT撰文、AI校對的書將在南韓問世

南韓出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文的書籍。(路透)

人工智慧(AI )聊天機器人ChatGPT 推出將近三個月,已在各領域和學術界引發混亂。現在,這套由OpenAI開發的工具也滲入圖書出版界,南韓 出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文、AI翻譯、校對及添加插圖的書,成為全球首本完全交由AI軟體生成的書籍。

韓國經濟日報報導,這本名為「找到人生目標的45種方法」(45 Ways to Find the Purpose of Life,暫譯)的新書,預計2月22日上架,這本書的主題取自Snowfox Books執行長Seo Jin的想法,其他所有出版流程全由AI接手。

Snowfox Books表示,ChatGPT花了七個小時完成所需的資料研究並以英文寫出135頁的內文,然後由南韓科技巨頭Naver的翻譯軟體Papago接手,花兩個小時翻譯成韓文。接下來由釜山大學AI實驗室和南韓新創Nara Info Tech共同開發的AI韓語檢查工具,協助校對與糾正。最終由美國AI影像生成公司Shutterstock AI完成本書封面設計。

Seo Jin說:「這是首次由AI處理書籍的完整出版流程,身為出版商,我對於『如果AI進一步發展,出版商將會面臨什麼?』非常好奇。」

ChatGPT是一種AI語言模型,透過大量數據進行學習,能夠理解和回應各式各樣的主題和提示,生成類似人類所回應的文本。對作家而言,這意味著他們可以使用ChatGPT產生構想、擬定大綱甚至加快寫稿速度。

不過,分析師說,這類行動可能侵犯版權,也會引發AI生成內容產生的獲利歸屬爭議。一位南韓出版公司的總編輯表示, ChatGPT等AI作家很快將成為圖書出版市場的主要參與者,但必須先解決版權等敏感的法律問題。

南韓出版商協會執行長Park Yong-soo說:「政府現在該認真制定針對AI軟體道德和能力方面的法律及規範。」