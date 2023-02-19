我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首本ChatGPT撰文、AI校對的書將在南韓問世

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

全球首例 首本ChatGPT撰文、AI校對的書將在南韓問世

編譯王巧文／綜合外電
南韓出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文的書籍。（路透）
南韓出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文的書籍。（路透）

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT推出將近三個月，已在各領域和學術界引發混亂。現在，這套由OpenAI開發的工具也滲入圖書出版界，南韓出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文、AI翻譯、校對及添加插圖的書，成為全球首本完全交由AI軟體生成的書籍。

韓國經濟日報報導，這本名為「找到人生目標的45種方法」（45 Ways to Find the Purpose of Life，暫譯）的新書，預計2月22日上架，這本書的主題取自Snowfox Books執行長Seo Jin的想法，其他所有出版流程全由AI接手。

Snowfox Books表示，ChatGPT花了七個小時完成所需的資料研究並以英文寫出135頁的內文，然後由南韓科技巨頭Naver的翻譯軟體Papago接手，花兩個小時翻譯成韓文。接下來由釜山大學AI實驗室和南韓新創Nara Info Tech共同開發的AI韓語檢查工具，協助校對與糾正。最終由美國AI影像生成公司Shutterstock AI完成本書封面設計。

Seo Jin說：「這是首次由AI處理書籍的完整出版流程，身為出版商，我對於『如果AI進一步發展，出版商將會面臨什麼？』非常好奇。」

ChatGPT是一種AI語言模型，透過大量數據進行學習，能夠理解和回應各式各樣的主題和提示，生成類似人類所回應的文本。對作家而言，這意味著他們可以使用ChatGPT產生構想、擬定大綱甚至加快寫稿速度。

不過，分析師說，這類行動可能侵犯版權，也會引發AI生成內容產生的獲利歸屬爭議。一位南韓出版公司的總編輯表示， ChatGPT等AI作家很快將成為圖書出版市場的主要參與者，但必須先解決版權等敏感的法律問題。

南韓出版商協會執行長Park Yong-soo說：「政府現在該認真制定針對AI軟體道德和能力方面的法律及規範。」

AI ChatGPT 南韓

上一則

又一家 英國每日鏡報出版商 探索用ChatGPT協助撰稿

延伸閱讀

又一家 英國每日鏡報出版商 探索用ChatGPT協助撰稿

又一家 英國每日鏡報出版商 探索用ChatGPT協助撰稿
「模範計程車2」強勢回歸 影射韓版「柬埔寨詐騙案」

「模範計程車2」強勢回歸 影射韓版「柬埔寨詐騙案」
杭州撤限行令? ChatGPT編假新聞 民眾瘋傳信以為真

杭州撤限行令? ChatGPT編假新聞 民眾瘋傳信以為真
南韓砸錢招攬航太人才

南韓砸錢招攬航太人才

熱門新聞

女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

2023-02-12 20:07
AI機器人ChatGPT通過Google面試，可勝任三級工程師職務，平均年薪突破18.3萬元。（路透）

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

2023-02-12 14:11
店員聚在廁所門口前，聽見廁所內有女子不斷呻吟，伴隨著規律的撞擊聲。（截圖自Tiktok@／roybling209）

連鎖餐廳廁所活春宮 女忘情呻吟 網：捲餅令人發情？

2023-02-16 01:40
琳達在YouTube上分享自己的瀕死經歷。(取材自YouTube)

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

2023-02-11 00:41

影／天花板探蛇尾？他奮力一捅「瞬間巨大化暴增3倍」

2023-02-14 03:10
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。示意圖。（取材自ingimage）

撿便宜卻用不到 存錢達人曝3樣商品「特價買反而更虧」

2023-02-13 01:57

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」
芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號