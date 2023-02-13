黃仁勳讚ChatGPT：AI界的iPhone時刻

輝達執行長黃仁勳說，ChatGPT是AI的iPhone時刻。 （路透）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 在柏克萊加大的演說表示，人工智慧（AI ）聊天機器人程式ChatGPT 問世，對AI產業來說，是有如iPhone誕生般的時刻，是電腦運算史上最傑出的成就。

柏克萊大學的學生向黃仁勳提問時，黃仁勳對ChatGPT讚不絕口，他說，這項由OpenAI開發的工具，很快就獲得高度關注和廣泛應用，這只是更偉大事物的開端；他甚至說ChatGPT是AI的「iPhone時刻」，實質上已讓運算民主化，是AI和電腦運算產業歷來最偉大的事情。

蘋果公司在2007年推出iPhone，可說徹底改變了智慧手機產業。

黃仁勳說，過去40年來，為電腦寫程式的難度愈來愈高，這就是為什麼科技的鴻溝愈來愈大，直到有一天，突然間每個人都可以寫程式，可以請ChatGPT來寫程式、做某件事、或自動化某項事務。

近來分析師和產業人士表示，ChatGPT的成功將嘉惠輝達。OpenAI已使用約2.5萬個輝達的繪圖處理器（GPU），來滿足現行的伺服器需求，隨著對ChatGPT的需求增加，輝達GPU的需求將水漲船高，分析師認為，在未來幾季，輝達的產品將面臨供不應求的情形。