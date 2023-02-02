三星S23系列來了 頂規2億畫素廣角鏡頭 100倍數位變焦

三星發表2023年旗艦機Galaxy S23全系列，共推出S23、S23+、S23 Ultra三款機種；最高階機種S23 Ultra搭載最高2億畫素主鏡頭，拍照功能再進化。（截圖自三星官網）

三星 旗艦機Galaxy S23全系列正式對外亮相，共推出S23、S23+、S23 Ultra三款機種，盼高階手機 需求能帶動今年三星旗艦機銷售成長達到雙位數百分比，儘管目前有跡象顯示全球智慧手機市場可能連續第二年萎縮。

三星在舊金山 舉辦Galaxy Unpacked實體發表會上，發表S23全系列共三款手機，分別是S23 Ultra、S23+、S23，定價與去年的S22系列一樣，分別是1199美元、999美元、799美元。儘管三星致力於讓折疊機加入旗艦產品之列，但Galaxy S系列仍是iPhone最直接的挑戰者。

在破紀錄的智慧手機出貨衰減可能持續至2023年之際，三星表示，該公司透過聚焦於較高階的手機、同時在中國等國擴大市占，預料表現將比整個產業來得好。去年全球智慧手機出貨量降幅為約10年來最大，但高階手機的市場表現較佳。

最頂規的S23 Ultra擁有6.8吋大螢幕，透過新一代康寧Gorilla Glass Victus 2，讓螢幕更加堅固耐用，同時導入2億畫素的廣角鏡頭當主鏡頭，較前一代的1.08億畫素更上一層樓，並提供3倍及10倍光學變焦、最高可達100倍數位變焦的功能。這款手機處理器則是高通的驍龍8 Gen 2，並搭載5000毫安時（mAh）大電量電池， 三星也承諾在動態調整螢幕更新率的幫助下，能再延長電池續航。

S23、S23+的規格和功能與S23 Ultra相當，但螢幕尺寸較小，分別為6.1吋和6.6吋，主鏡頭則降到5000萬畫素的廣角鏡頭，僅提供3倍光學變焦、最高可達30倍數位變焦的功能。不過，三星手機如今支援Raw檔的影像格式，迎合較專業的攝影師。

在容量方面，S23 Ultra提供1TB、512GB、256GB的選項、S23+提供512GB、256GB的選項、S22則提供256GB和128GB供消費者選擇。三款機型如今也都有同樣的色彩選項：深林黑、曇花白、墨竹綠、夜櫻紫。

三星表示，美國地區的消費者1日可以預購，17日開始出貨。