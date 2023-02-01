蘋果4年沒改善？HomePod 2放這桌面慘留下「信仰印記」
蘋果（Apple）突襲發表睽違4年的新品第2代HomePod（HomePod 2），但有部落客開箱該款產品，發現新的HomePod 2與2018年初代HomePod一樣存在1個問題，讓網友傻眼過了4年還是未改善。
據macrumors報導，YouTuber「Marques Brownlee」日前開箱全新HomePod 2，並把它與初代HomePod做比較，發現外型、大小都差不多，Siri部分也比初代款更為進步。而他將兩款HomePod放置在木頭材質的桌面上時，都會留下圓形的「信仰印記」的痕跡，只不過新款HomePod 2的痕跡沒有像HomePod一樣嚴重，引起網友討論。
不少網友傻眼，「很難相信他們4年內（從初代HomePod開始計算）沒有設法解決這個問題」也有人表示，他們家購買2款HomePod的確都在木頭桌面上留下痕跡，認為只能暫時額外購買HomePod支架或用墊子避免接觸到桌面，更有人開玩笑說，可以買官網販售的擦拭布「除掉」痕跡。
事實上蘋果在2018年推出的初代HomePod就有發現此問題，並在官網的「清潔與保養HomePod」頁面提到，HomePod「留下些微痕跡是正常的情形」，形成原因是因為HomePod揚聲器的矽膠底座與桌面之間滲出的油漬導致，「將揚聲器從木質表面移開之後數天，痕跡通常就會消失。」
蘋果官網提到，如果痕跡依舊存在，可使用柔軟微溼或乾燥的布料輕拭表面，就可以擦掉痕跡，另外，若新用戶若擔憂HomePod放置木頭桌面上會留下痕跡的話，蘋果表示，「建議您將HomePod放在其他材質的表面上」就能化解危機。該文件目前未因HomePod 2的出現而更新新的做法。
上一則
黑熊緊抱「瘋狂舔耳」網揭老虎淡定被騷擾心酸真相
下一則
FB留言