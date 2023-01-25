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微軟雲端服務中斷 一度影響全球用戶

中央社華盛頓25日綜合外電報導
微軟（Microsoft Corp.）今天宣布，在網絡中斷導致其雲端服務平台Azure以及全球數以百萬計人口使用的Teams和Outlook等服務癱瘓後，所有雲端服務均已恢復。美聯社
微軟（Microsoft Corp.）今天宣布，在網絡中斷導致其雲端服務平台Azure以及全球數以百萬計人口使用的Teams和Outlook等服務癱瘓後，所有雲端服務均已恢復。美聯社

微軟Microsoft Corp.）今天宣布，在網絡中斷導致其雲端服務平台Azure以及全球數以百萬計人口使用的Teams和Outlook等服務癱瘓後，所有雲端服務均已恢復。

路透報導，Azure狀態網頁顯示，相關服務在美洲、歐洲、亞太、中東和非洲地區皆出現問題，只有中國的服務及其政府相關平台未受影響。

今天接近中午時，Azure表示微軟廣域網路 （Wide Area Network，WAN）已經完全恢復正常，多數客戶應該已看到服務恢復。

根據微軟的資料，擁有1500萬企業客戶和超過5億活躍用戶的Azure服務中斷，可能影響多項服務並產生骨牌效應，因為幾乎所有全球最大企業都有使用該平台。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行導致更多員工轉為在家工作後，企業越來越依賴線上平台。

微軟稍早證實，透過微軟WAN連接的設備出現網絡連接問題，這會影響客戶端與Azure之間的網路連接，以及數據中心各項服務的連線狀況。

微軟並未透露受影響的具體用戶數量，但連線監控網站Downdetector的數據顯示，各大洲都發生數千起事件。

根據微軟狀態網站，受影響的其他服務還包括Microsoft Exchange Online、SharePoint Online，以及商務用OneDrive。

微軟 雲端 Microsoft

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