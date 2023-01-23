彭博：蘋果搭載3奈米製程M3晶片的電腦 最快今年上市

蘋果搭載3奈米製程M3晶片的新一代筆電MacBook Air和桌機iMac，預料將在今年稍後或明年初問世。（路透）

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果 公司（Apple）搭載3奈米製程M3晶片 的新一代筆電MacBook Air和桌機iMac，預料將在今年稍後或明年初問世。這將為台積電 的營運增添利多。

搭載M2系列晶片的新一批MacBook Pro才於本月上市，市場也盛傳M2 Ultra、甚至是Extreme版的晶片將用在Mac Pro，同樣預定今年稍晚面世。

葛曼去年6月已指出，蘋果正在打造搭載M3晶片的13與15吋MacBook Air，以及新的iMac。當時他也說，M3晶片最快今年就會推出。然而，上周蘋果推出的是搭載M2 Pro和M2 Max的MacBook Pro系列以及Mac Mini。這兩款晶片採用第二代的5奈米製程，比起M1晶片所用的標準5奈米製程仍更先進。

目前24吋的iMac是在2021年推出，搭載M1晶片。蘋果向來會讓相同的設計語言延續至少幾代產品，因此搭載M3晶片的iMac外觀，理論上應該和前一代大同小異。

葛曼也預測，iPad系列今年可能「平淡無奇」，不論是iPad Pro，或是入門款、mini還是Air，都不會有重大升級，但2024年就有重頭戲登場，明年春天iPad Pro會有重大改變，從設計到螢幕都會升級，將首次採用OLED面板。

另外，上周蘋果也推出了第二代智慧音箱HomePod，外觀設計幾乎沒有改變，而是升級了內在的智慧功能以及先進運算音訊技術。許多人不免好奇，HomePod mini是否也會改款，不過葛曼認為，蘋果此刻並無此打算，畢竟最新版的HomePod並沒有任何主要新功能是99美元的mini所沒有的。