我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

彭博：蘋果搭載3奈米製程M3晶片的電腦 最快今年上市

編譯廖玉玲／綜合外電
蘋果搭載3奈米製程M3晶片的新一代筆電MacBook Air和桌機iMac，預料將在今年稍後或明年初問世。（路透）
蘋果搭載3奈米製程M3晶片的新一代筆電MacBook Air和桌機iMac，預料將在今年稍後或明年初問世。（路透）

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果公司（Apple）搭載3奈米製程M3晶片的新一代筆電MacBook Air和桌機iMac，預料將在今年稍後或明年初問世。這將為台積電的營運增添利多。

搭載M2系列晶片的新一批MacBook Pro才於本月上市，市場也盛傳M2 Ultra、甚至是Extreme版的晶片將用在Mac Pro，同樣預定今年稍晚面世。

葛曼去年6月已指出，蘋果正在打造搭載M3晶片的13與15吋MacBook Air，以及新的iMac。當時他也說，M3晶片最快今年就會推出。然而，上周蘋果推出的是搭載M2 Pro和M2 Max的MacBook Pro系列以及Mac Mini。這兩款晶片採用第二代的5奈米製程，比起M1晶片所用的標準5奈米製程仍更先進。

目前24吋的iMac是在2021年推出，搭載M1晶片。蘋果向來會讓相同的設計語言延續至少幾代產品，因此搭載M3晶片的iMac外觀，理論上應該和前一代大同小異。

葛曼也預測，iPad系列今年可能「平淡無奇」，不論是iPad Pro，或是入門款、mini還是Air，都不會有重大升級，但2024年就有重頭戲登場，明年春天iPad Pro會有重大改變，從設計到螢幕都會升級，將首次採用OLED面板。

另外，上周蘋果也推出了第二代智慧音箱HomePod，外觀設計幾乎沒有改變，而是升級了內在的智慧功能以及先進運算音訊技術。許多人不免好奇，HomePod mini是否也會改款，不過葛曼認為，蘋果此刻並無此打算，畢竟最新版的HomePod並沒有任何主要新功能是99美元的mini所沒有的。

晶片 蘋果 台積電

上一則

矽谷裁員潮未影響遠距工作模式 1周進公司3天成主流

延伸閱讀

蘋果計畫提高印度生產比率 目標上看25%

蘋果計畫提高印度生產比率 目標上看25%
英國官員敦促首相降低對台灣晶片的依賴 籲擴大投資

英國官員敦促首相降低對台灣晶片的依賴 籲擴大投資
南韓本月中上旬出口下滑 晶片出口銳減逾三成

南韓本月中上旬出口下滑 晶片出口銳減逾三成
分散風險 英最新戰略文件籲降低對台晶片依賴

分散風險 英最新戰略文件籲降低對台晶片依賴

熱門新聞

英國預言家帕克。（取材自YouTube）

英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

2023-01-17 00:00
澳洲一名22歲的網美疑似為了報復前男友，接連在社群媒體上曬出大尺度辣照。（取材自Instagram／@mikaelatesta）

性感網美曬正面全空照 一絲不掛「復仇」前男友

2023-01-18 01:30
各地經濟學者與跨國公司執行長17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上談論全球經濟展望。(路透)

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

2023-01-17 23:20
日本YouTuber「わさび」（WASABI）與老公掌握「流量密碼」，拍攝以試用各種攜便式尿袋等商品，成功博眼球。（示意圖／ingimage）

日本妹拍「野外脫褲解放片」真的紅了 大膽露出狂吸點閱

2023-01-16 02:24
中國手機廠牌vivo去年推出IQOO 11 Pro手機，標榜對應200W充電技術，引起網友討論。（翻攝自vivo官網）

中製手機快充200W「世界最快」沒人跟進？網：真的沒用

2023-01-16 15:28
MarketWatch報導，英特爾正在裁撤矽谷的上百個工作。（路透）

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

2023-01-20 01:35

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門