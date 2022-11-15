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數位廣告冷 YouTube擴大引進購物功能搶救營收

編譯季晶晶／即時報導
影音巨擘YouTube擴大引進購物功能以加速進軍電子商務。（路透）
影音巨擘YouTube擴大引進購物功能以加速進軍電子商務。（路透）

影音巨擘YouTube引進購物功能以加速進軍電子商務，希望在數位廣告放緩之際，營收能夠多元化。

金融時報報導，谷歌母公司Alphabet旗下的YouTube正為2020年推出、類似TikTok的直式短影音功能Shorts引進新功能，要讓用戶能在瀏覽影片的同時可以購買產品。

根據報導，YouTube也在測試新的佣金計畫，付費給透過影片連結銷售產品的網紅，不讓這些內容創作者投效競爭對手。

此際正值Alphabet力求營收來源多元化。該公司上季財報顯示，YouTube的廣告銷售下滑，是母公司2020年開始單獨公布其業績以來，首見遜於分析師預期。

過去幾年，包括Meta和TikTok在內的競爭對手都紛紛進軍所謂的社群商務，各家都看好這會是未來的購物趨勢。顧問業者麥肯錫估計，全球市場規模到2025年可達2兆元以上，目前以中國大陸最成功，消費者去年的社群網購金額為3520億元。

根據YouTube Shopping總經理Michael Martin，YouTube將在2023年推出兩個前導計畫。一個是目前測試中的「聯盟行銷」（Affiliate Marketing）, YouTube和內容創作者視銷售分紅，但比率未透露。另一個是明年初起，YouTube在Shorts影片之間插播廣告，會將45%的營收分給內容創作者。

YouTube 營收 社群

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