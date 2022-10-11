想成為專業人士的PC 祖克柏最新款VR頭戴裝置要價1500美元

Meta Platforms執行長祖克柏周二發布最新款VR頭戴裝置Quest Pro，要價1500美元。（路透）

Meta Platforms執行長祖克柏周二在年度虛擬實境大會Connect上，發表該公司最新款虛擬實境頭戴裝置，稱為Quest Pro，要價1500美元，10月25日開始發售。

新裝置比2020年底推出的Quest 2貴1100美元，或貴了兩倍，部分原因在於鎖定對象是企業專業人士，試圖突破VR 主要屬於遊戲玩家的印象，以擴大其愛好者。這也標示祖克柏以高端VR設備進軍專業運算市場的里程碑，他說這可能是比個人電腦更好的工作方式。

他說：「隨著面對面的工作增加，我們希望每個人都覺得自己在場，即使他們實際上不在那裡。為了讓虛擬實境真正發揮全部潛力，我們必須達到一種程度，讓每年為了工作買進新PC的2億人，能在元宇宙 裡更好地完成部分或全部工作。」

比起壓倒性主導消費者VR市場的Quest 2，Quest Pro更加升級，例如與高通共同開發先進的Snapdragon行動晶片，有助新裝置顯現更生動的圖象。該裝置還改進了有內嵌式感應器的觸控器，能更精準的追蹤手部移動，並用了新鏡頭以改善閱讀體驗。

它並具有一些混合實境功能，可將虛擬世界的元素融入實體世界，像是將虛擬畫掛在實體牆上，或拍打虛擬球彈跳離開實體桌面。祖克柏吹捧那是打造元宇宙的重要特色。

與前一代產品相比，Quest Pro感覺更輕更薄，電池也換了位置，改到頭戴裝置的後方，這使得重量更均勻分布，整體體積變小

Futurum Research首席分析師Daniel Newman說，Meta的元宇宙轉向企業市場有其道理，「1500美元對一名消費者而言是很大一筆錢，但出差一趟的錢可能比這還多。有很多會議可以在Meta試圖打造的高度參與和協作的環境裡舉行。」。

微軟 執行長納德拉也出現在此一線上活動，並討論了與Meta的合作夥伴關係，要把微軟的一些工作協作應用程式帶入Quest的VR設備。

可通過Quest設備使用的部分微軟應用程式包括了Team的聊天應用程式、Microsoft 365工作軟體套件，以及該公司Xbox雲端遊戲服務。

納德拉說：「你將能夠在Quest大螢幕上用Xbox控制器玩2D遊戲。現在為時尚早，但我們對即將發生的事感到興奮。」

Meta股價周二下跌3.92%到128.54美元，凸顯出投資人對這款VR新裝置反應平淡。