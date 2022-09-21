冷氣機可以用多久？提早壞可能有2原因

專家認為冷氣若在正常情況下使用，至少可以用5至10年。(Getty Images)

天氣炎熱時，許多人總是迫不及待躲進室內吹冷氣，根據冷氣專家Ken88在「TikTok 」上的分享，一台變頻冷氣在妥善安裝、正常使用下，基本上壽命可以來到5至10年，他更分享日前接獲的一個維修案件，有台冷氣竟然用了高達15年。

Ken88提到，過去冷氣還是定頻時代，那時的保固通常是全機1年、壓縮機3年，或是全機3年、壓縮機5年，而近幾年冷氣轉向變頻時代，整體保固時間拉得更長，特別是2019年3月後，台灣冷氣商像是「保固大放送」，從3、5年的保固拉長為全機3年、壓縮機7年，甚至全機10年。

他也強調，冷氣在正常使用和安裝下，可以用5至10年，若是低於5年，可能是安裝上出了問題，或是居住於特殊環境，如：硫磺區、海邊，他也分享之前接獲的維修案，有一台冷氣竟然用了15年之久，他進一步詢問眾人：「你們家的冷氣已經用了多少年了呢？」，引起網友們一陣討論。

許多網友表示，「兩台定頻用了20年，一台變頻15年」、「還是把舊冷氣換新的變頻吧，可省下的不少電費」、「窗型的有40幾年」、「平均20年」、「我家是定頻分離式20年了，依然是頭好壯壯」、「冷氣1年也才用最多4個月，也不是天天用，用10幾年很正常」。