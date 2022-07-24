蘋果高階款Apple Watch傳表面加大7% 鈦金屬設計升級

蘋果傳出即將在秋季發表智慧手表Apple Watch Series 8的高階版本，採用升級的鈦金屬設計。（歐新社）

蘋果 即將在秋季發表的智慧手表Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Series 8的高階版本傳出將出現多年來首度改款的全新設計、擁有新的鈦金屬表殼，但不會有謠傳已久的正方形表面，也不是圓形表面。

蘋果新一代的手表據傳會包含高階版本的Apple Watch Pro，是堅固的款式，是為運動與戶外活動設計。該款手表不只是表面較大，外觀還可能有些主要的改版設計。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，這款新的高階款蘋果手表可能會比當前Apple Watch Series 7表款的表面加大7%，「大到足以只會吸引一小部分消費者」，此外，還將有「嶄新的外觀」，是蘋果公司從2018年推出新的Apple Watch設計以來首見。

據傳新的高階款蘋果手表設計「將是當前矩形的演化，而且並非是圓形」。其設計還將避免「傳聞中的平滑側邊」，將採用「更耐用的鈦金屬，讓它更堅固」。

先前的傳聞指出，這款高階款的蘋果手表售價可仍達900美元，電池續航力更長，而且配備體溫測量器。