我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克偷吃好友妻 布林氣到離婚、大賣投資

美是否可能陷入衰退？葉倫和桑默斯不同調

蘋果高階款Apple Watch傳表面加大7% 鈦金屬設計升級

編譯葉亭均／綜合報導
蘋果傳出即將在秋季發表智慧手表Apple Watch Series 8的高階版本，採用升級的鈦金屬設計。（歐新社）
蘋果傳出即將在秋季發表智慧手表Apple Watch Series 8的高階版本，採用升級的鈦金屬設計。（歐新社）

蘋果即將在秋季發表的智慧手表Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Series 8的高階版本傳出將出現多年來首度改款的全新設計、擁有新的鈦金屬表殼，但不會有謠傳已久的正方形表面，也不是圓形表面。

蘋果新一代的手表據傳會包含高階版本的Apple Watch Pro，是堅固的款式，是為運動與戶外活動設計。該款手表不只是表面較大，外觀還可能有些主要的改版設計。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，這款新的高階款蘋果手表可能會比當前Apple Watch Series 7表款的表面加大7%，「大到足以只會吸引一小部分消費者」，此外，還將有「嶄新的外觀」，是蘋果公司從2018年推出新的Apple Watch設計以來首見。

據傳新的高階款蘋果手表設計「將是當前矩形的演化，而且並非是圓形」。其設計還將避免「傳聞中的平滑側邊」，將採用「更耐用的鈦金屬，讓它更堅固」。

先前的傳聞指出，這款高階款的蘋果手表售價可仍達900美元，電池續航力更長，而且配備體溫測量器。

蘋果 Apple Watch Apple

上一則

日本第一人 阿部寬獲紐約亞洲之星獎

下一則

影／機器人「打斷參賽男童手指」 俄西洋棋賽驚傳意外

延伸閱讀

iPhone 14將量產 富士康深圳廠招工獎金提高逾兩成

iPhone 14將量產 富士康深圳廠招工獎金提高逾兩成
蘋果放慢擴張 減緩招聘支出

蘋果放慢擴張 減緩招聘支出

蝴蝶鍵盤太容易壞 蘋果5000萬元與集體訴訟顧客和解

蝴蝶鍵盤太容易壞 蘋果5000萬元與集體訴訟顧客和解
蘋果今秋擬發表升級版MacBook Pro 將採用新一代M2晶片

蘋果今秋擬發表升級版MacBook Pro 將採用新一代M2晶片

熱門新聞

Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人不會用Google搜尋或地圖找資料，而會使用另外2個社群媒體。（Getty Images）

用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知

2022-07-16 22:32
林鳳英嫁比利時老公，繼承公公的500坪別墅。（圖：萬鴻Tiffany提供）

全裸豔星500坪豪奢別墅曝光 揭富商夫癖好：忍無可忍

2022-07-17 02:41
一名母親為了把兒子留在身邊，在自家後花園蓋出一間美輪美奐的房子。（取材自TikTok@fromhousetohome4）

不捨16歲兒離家 爸媽在自家院子蓋「組合屋」給他住

2022-07-19 03:27
不少有房務經驗的人指出，如果東西看起來沒用過，基本上就不會特別清理。（圖／ingimage）

飯店清潔仔細？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

2022-07-21 00:21

夏威夷婚禮竟遭「6公尺巨浪」沖入打斷 驚人畫面曝光

2022-07-19 01:14
女子表示自己去吃吃到飽，卻因為「吃太多」被要求多收費。(取材自TikTok)

上吃到飽餐廳遭譏「太會吃」 被要求多付一倍餐費

2022-07-19 22:01

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克
千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」