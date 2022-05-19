小心人財兩空…多款APP 下載註冊秒入侵帳戶「偷錢」

資安公司揭露多款遭植入惡意間諜程式APP，恐會盜取個資，另有40多款宣稱「註冊即領錢」的詐騙APP。（路透）

小心被竊個資 還被盜領存款。近日資安 公司揭露六款遭植入惡意程式APP，它們會暗中竊取用戶個資，藉此入侵用戶社群軟體散布假消息，另也有40多款誘騙民眾註冊即可領取以太幣 的詐騙APP，只要用戶依規則下載、綁定帳戶，恐怕就會失去大筆金錢。

根據資安公司趨勢科技報告指出，一款名為「Facestealer」惡意間諜程式，會偽裝成各種類型的免費應用程式，誘騙民眾下載，並不斷竄改程式碼、更新版本，使其繞過Google Play的安全審查機制。

經過「Facestealer」惡意偽裝變造的免費軟體共有六款，主要以照片編輯和相機APP為主，其中更有幾款APP獲得4.5顆星高評價。

以下為6款惡意偽裝APP：

Daily Fitness OL（健身鍛鍊）

Enjoy Photo Editor（相片編輯）

Panorama Camera（全景相機）

Photo Gaming Puzzle（照片拼圖遊戲）

Swarm Photo（相片濾鏡）

Business Meta Manager（商務管理）

目前這六款APP皆已被Google Play下架，若有用戶過去曾下載遭「Facestealer」惡意偽裝APP，請務必盡快刪除，以保個資安全。

此外，還有40多款惡意APP宣稱只要下載註冊即可獲得0.1以太幣（約195美元），並規定每個加密貨幣錢包只能申領一次，且錢包裡必須有100美元，利用「註冊即領錢」的宣傳話術誘騙民眾下載，若真的註冊申領0.1以太幣，恐怕虛擬錢包裡的100美元就先被盜取光了。