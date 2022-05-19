我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指跌勢難止 史指逼近熊市

熱浪來襲 紐約市周末飆90度高溫

小心人財兩空…多款APP 下載註冊秒入侵帳戶「偷錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
資安公司揭露多款遭植入惡意間諜程式APP，恐會盜取個資，另有40多款宣稱「註冊即領錢」的詐騙APP。（路透）
資安公司揭露多款遭植入惡意間諜程式APP，恐會盜取個資，另有40多款宣稱「註冊即領錢」的詐騙APP。（路透）

小心被竊個資還被盜領存款。近日資安公司揭露六款遭植入惡意程式APP，它們會暗中竊取用戶個資，藉此入侵用戶社群軟體散布假消息，另也有40多款誘騙民眾註冊即可領取以太幣的詐騙APP，只要用戶依規則下載、綁定帳戶，恐怕就會失去大筆金錢。

根據資安公司趨勢科技報告指出，一款名為「Facestealer」惡意間諜程式，會偽裝成各種類型的免費應用程式，誘騙民眾下載，並不斷竄改程式碼、更新版本，使其繞過Google Play的安全審查機制。

經過「Facestealer」惡意偽裝變造的免費軟體共有六款，主要以照片編輯和相機APP為主，其中更有幾款APP獲得4.5顆星高評價。

以下為6款惡意偽裝APP：

Daily Fitness OL（健身鍛鍊）

Enjoy Photo Editor（相片編輯）

Panorama Camera（全景相機）

Photo Gaming Puzzle（照片拼圖遊戲）

Swarm Photo（相片濾鏡）

Business Meta Manager（商務管理）

目前這六款APP皆已被Google Play下架，若有用戶過去曾下載遭「Facestealer」惡意偽裝APP，請務必盡快刪除，以保個資安全。

此外，還有40多款惡意APP宣稱只要下載註冊即可獲得0.1以太幣（約195美元），並規定每個加密貨幣錢包只能申領一次，且錢包裡必須有100美元，利用「註冊即領錢」的宣傳話術誘騙民眾下載，若真的註冊申領0.1以太幣，恐怕虛擬錢包裡的100美元就先被盜取光了。

個資 以太幣 資安

上一則

奶酒帶你玩／畢業季 再來做一次學生吧

延伸閱讀

弒母犯在獄中操盤 詐領200萬元失業金

弒母犯在獄中操盤 詐領200萬元失業金
ICE權力膨脹 監控7成公民 加州立法禁止無效

ICE權力膨脹 監控7成公民 加州立法禁止無效

鑽漏洞佈天網 ICE監控75%美國人 加州立法禁止無效

鑽漏洞佈天網 ICE監控75%美國人 加州立法禁止無效

謊稱UPS包裹寄到上海 留學生遭電話詐騙 損失數萬美元

謊稱UPS包裹寄到上海 留學生遭電話詐騙 損失數萬美元

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

2022-05-16 00:20
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

2022-05-17 21:00
一隻公獅子不爽管理員瞪牠秒攻擊，母獅見狀趕緊湊過去救人。 (取材自Reddit影片)

影／ 公獅不爽被瞪撲倒管理員 母獅「超神2動作安撫老公」救了全場

2022-05-17 07:16
日本網友開發遊戲「white 200」，玩家得從一片近似白色的方格中，找出真正的白色格子。（取材自推特）

眼力考驗 從200格中找出「真正的白色」 網：看到眼花

2022-05-14 23:45

超人氣

更多 >
特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人

假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大