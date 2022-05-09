三星傳開發2億畫素手機鏡頭 預定用於明年Galaxy S23

韓媒報導，三星電子正在開發2億畫素（200-megapixel）的智慧手機鏡頭。（路透）

南韓 媒體Businesskorea報導，三星 電子正在開發2億畫素（200-megapixel）的智慧手機 鏡頭，將用於預定明年推出的旗艦手機Galaxy S23。這會是智慧手機中畫素水準最高的鏡頭。

報導指出，三星電子無線事業部和三星電機公司開發的2億畫素智慧手機鏡頭已經進入最後階段。三星電機是三星電子最大智慧手機鏡頭模組供應商。

三星電子也獨立開發自家的智慧手機鏡頭，做為零件生產二元化策略的一環，且該公司也自行生產鏡頭。在智慧手機主鏡頭生產方面，三星電子占30%、三星電機占70%。三星電子已與主要相機模組合作業者分享發展2億畫素鏡頭的粗略藍圖。

三星電子是在2021年率先開發出全世界第一個2億畫素行動影像感測器。影像感測器是種半導體，能把進入相機鏡頭的光線轉化為數位訊號的半導體。Businesskorea報導說，三星電子預期在明年上市的Galaxy S23 Ultra手機安裝2億畫素鏡頭做為主鏡頭，但尚未做出最終決定。

目前三星智慧手機鏡頭的最高畫素，是Galaxy S22 Ultra安裝的1.08億畫素鏡頭；2000年推出的Galaxy S20、 S21也有同等規格相機。

如果三星果真在Galaxy S23 Ultra搭載2億畫素鏡頭，將是三星智慧手機鏡頭四年來首次進行調整。隨著相機畫素提高，智慧手機製造商必須提高記憶體、各種感測器、透鏡和應用處理器等各種零件的表現。